Bộ GD&ĐT giữ đề xuất hệ số lương đặc thù cho nhà giáo, Bộ Tư pháp thẩm định

Trong dự thảo này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất công thức tính lương mới cho nhà giáo dựa trên việc bổ sung "hệ số lương đặc thù". Cụ thể, mức lương thực hiện từ năm 2026 được tính như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng x Hệ số lương đặc thù.

Có 4 mức hệ số đặc thù được phân loại theo từng nhóm giáo viên. Hệ số 1,25 áp dụng cho nhà giáo mầm non công lập. Hệ số 1,15 áp dụng cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập còn lại.

Hệ số 1,2 và 1,3 áp dụng cho các trường hợp đặc thù như nhà giáo dạy người khuyết tật, nhà giáo tại trường nội trú vùng biên giới, nhà giáo tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh.

Hệ số lương đặc thù này được dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội nhưng không dùng để tính các khoản phụ cấp khác.

Trong tờ trình, Bộ GD&ĐT nêu rõ, lương của nhà giáo thực tế chưa được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp như chủ trương mà Đảng đã xác định gần 30 năm qua. Thậm chí đa số nhà giáo đang xếp ở thang lương thấp hơn so với viên chức nhiều ngành nghề khác.

Biểu đồ: Bộ GD&ĐT

Theo báo cáo phân tích về cơ cấu tiền lương của Bộ GD&ĐT, hiện chỉ có khoảng 12% tổng số nhà giáo được xếp vào các nhóm lương cao (từ A1 đến A3.1). Trong khi đó, con số này ở các ngành, lĩnh vực khác là gần như 100%.

Đáng chú ý, sự chênh lệch càng rõ rệt ở những bậc lương cao nhất. Trong khi các ngành khác có tối đa 10% viên chức được hưởng thang lương A3.1 (chuyên viên cao cấp hoặc tương đương), thì ngành giáo dục chỉ có khoảng 1,17% nhà giáo hạng I chạm được ngưỡng này.

Thống kê cho thấy, trong tổng số gần 1,2 triệu nhà giáo, chỉ có chưa đầy 14.000 giảng viên và giáo viên nghề nghiệp được xếp lương A3. Thực tế hơn 1,1 triệu giáo viên từ mầm non đến THPT hiện nay hoàn toàn "vắng bóng" ở các bậc lương cao nhất này.

Một bất cập khác được chỉ ra là có tới 88% nhà giáo hiện nay chỉ có thể đạt tới hệ số lương tối đa là 6,78 (bậc cao nhất của hạng II). Trong khi đó, viên chức các ngành khác với cùng trình độ đào tạo đại học có thể dễ dàng tiếp cận hệ số lương 8,0 (cao hơn gấp 1,18 lần).

Bên cạnh đó, 100% giáo viên mầm non đang xếp ở mức thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Cụ thể, ở cùng một hạng chức danh, hệ số lương của giáo viên mầm non luôn thấp hơn các ngành khác từ 1,11 đến 1,88 lần. Hệ số lương cao nhất mà một giáo viên mầm non có thể đạt được trong cả sự nghiệp chỉ là 6,38, trong khi con số này ở các ngành khác là 8,0.