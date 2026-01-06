Nam sinh Công nghệ thông tin vừa ra trường được công ty vi mạch tuyển ngay

Vừa qua, Lý Phi Lân đã đại diện toàn thể sinh viên khoa Công nghệ thông tin phát biểu cảm nghĩ tại lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Trong năm học cuối, nam sinh hoàn thành chương trình đào tạo với kết quả cao, tốt nghiệp loại xuất sắc.

Trước đó, Phi Lân nhiều năm liền đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố và cấp Đại học Quốc gia TPHCM, đồng thời nhận bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Sinh viên TPHCM.

Phi Lân tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Công nghệ thông tin (Ảnh: NVCC).

Năm 2024, Phi Lân là đồng tác giả bài báo khoa học “Real-time stress detection on social network posts using big data technology”, được công bố tại Hội nghị quốc tế RIVF - International Conference on Computing and Communication Technologies.

Công trình tập trung xây dựng hệ thống tự động phát hiện mức độ căng thẳng của người dùng thông qua dữ liệu mạng xã hội Reddit.

Chia sẻ về quá trình nghiên cứu, Lý Phi Lân cho biết khó khăn lớn nhất là việc tiếp cận và làm chủ các công nghệ liên quan đến dữ liệu lớn (big data).

Trong suốt bốn năm đại học, giai đoạn thử thách nhất đối với Phi Lân rơi vào cuối năm ba và đầu năm bốn, khi Phi Lân vừa học các học phần chuyên ngành, vừa tham gia thực tập tại doanh nghiệp công nghệ. Việc di chuyển liên tục giữa trường và công ty buộc Phi Lân phải sắp xếp thời gian một cách chặt chẽ, ưu tiên công việc theo mức độ cấp thiết.

“Thời điểm đó, tôi cảm giác mọi thứ dồn lại cùng lúc. Công việc ở công ty chưa mang lại hiệu quả rõ rệt, trong khi khóa luận cũng chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Áp lực vì thế tăng lên và kéo dài.

Những ngày có lịch học thì tôi đến trường, ngày trống thì đi làm. Công việc chưa xong được mang về nhà xử lý tiếp, buổi tối lại cùng nhóm bạn triển khai đồ án. Tôi cố gắng duy trì nhịp sinh hoạt này trong một thời gian dài để thích nghi với áp lực”, Phi Lân chia sẻ.

Phi Lân luôn cố gắng duy trì sự kỷ luật của mình (Ảnh: NVCC).

Để đạt được kết quả học tập xuất sắc, Phi Lân cho biết bản thân duy trì phương pháp học nhóm xuyên suốt bốn năm đại học. Nam sinh tham gia hai nhóm bạn, trong đó một nhóm tập trung học tập, làm đồ án, nhóm còn lại thiên về các hoạt động ngoại khóa và phong trào sinh viên.

“Điểm chung của các nhóm là đều đặt mục tiêu cao và đề cao tinh thần trách nhiệm. Khi ở trong môi trường mà ai cũng cố gắng, bản thân mình buộc phải nỗ lực theo. Điều đó tạo ra động lực phát triển rất rõ ràng và giúp các thành viên hỗ trợ nhau cùng tiến bộ”, Phi Lân nói.

Song song với học tập và nghiên cứu, ngay từ năm nhất, Phi Lân đã tích cực tham gia hoạt động đoàn, hội và năm thứ tư đã giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Phi Lân tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, Phi Lân là nhân viên chính thức tại một công ty vi mạch ở TPHCM, phụ trách xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Về dài hạn, Phi Lân mong muốn tiếp tục học lên cao, tìm kiếm cơ hội học bổng du học và quay về Việt Nam làm việc trong lĩnh vực công nghệ.

Bên cạnh học tập và công việc, Phi Lân duy trì thói quen chơi bóng rổ vào cuối tuần để giải tỏa căng thẳng. Nhìn lại chặng đường đại học, Phi Lân cho rằng việc đồng thời tham gia học tập, nghiên cứu khoa học và phong trào sinh viên đã giúp bản thân phát triển một cách toàn diện hơn.

“Mỗi lựa chọn đều đòi hỏi sự đánh đổi về thời gian, nhưng đổi lại là những trải nghiệm và kỹ năng góp phần hình thành nên con người tôi của hiện tại”, nam sinh chia sẻ.

Huyền Trang