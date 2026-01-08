Những điểm mới cần lưu ý ở kỳ thi lớp 10 TPHCM năm 2026

Học sinh phổ thông tại TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM trở thành “siêu đô thị" về giáo dục. Năm học 2025-2026, TPHCM có gần 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.

Năm học tới, TPHCM dự kiến sẽ có ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn thành phố, tương đương khoảng 150.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026.

Đề thi tăng cường tính vận dụng thực tế

Học sinh sẽ dự thi 3 môn gồm toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (90 phút). Học sinh thi chuyên hoặc tích hợp làm thêm một bài thi bổ sung.

Thời gian thi sẽ thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp được Chủ tịch UBND TP phê duyệt.

Theo cấu trúc, đề thi minh họa 3 môn toán, ngữ văn và tiếng Anh được công bố hồi tháng 10 năm ngoái, đề thi sẽ được xây dựng theo hướng đánh giá năng lực, tăng cường tính vận dụng thực tế, đòi hỏi thí sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà cần biết phân tích, giải quyết vấn đề.

Điều này sẽ là một thử thách dành cho học sinh với cách ra đề được đánh giá là khó để học theo văn mẫu, học đối phó, máy móc.

Chi tiết cấu trúc đề thi lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027:

Với môn ngữ văn, Sở GD&ĐT cho biết, yêu cầu học sinh cần đạt về đọc hiểu và viết trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 môn ngữ văn cấp THCS, chủ yếu là lớp 8 và lớp 9.

Môn toán, đánh giá học sinh biết vận dụng kiến thức đã học, giải quyết các vấn đề thực tế; Khuyến khích tăng cường việc tự học, sáng tạo, tránh tình trạng học tủ, học vẹt.

Môn tiếng Anh, đánh giá năng lực ngôn ngữ không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng của học sinh. Đề thi còn yêu cầu phải đánh giá được khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, môn tiếng Anh sẽ có 2 câu hỏi mới về viết cụm từ phù hợp theo thông tin cho sẵn, nhằm kiểm tra khả năng đọc chú thích trong từ điển để tìm kiếm thông tin ngôn ngữ và vận dụng kiến thức.

Đề thi tham khảo thi lớp 10 TPHCM năm học 2026-2027 ở 3 môn ngữ văn, toán, tiếng Anh:

Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

Công tác tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức theo hướng kết hợp cả 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển để phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu vực.

Trong đó, đa phần các trường THPT công lập tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với 3 môn.

Riêng một số trường THPT công lập tại các khu vực đặc thù sẽ thực hiện xét tuyển. Việc xác định cụ thể các khu vực này vẫn cần tiếp tục được xem xét, đánh giá trên cơ sở nhiều yếu tố liên quan.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc kết hợp linh hoạt các phương thức tuyển sinh nhằm bảo đảm sự ổn định, đồng thời tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh và các cơ sở giáo dục trong giai đoạn sau hợp nhất 3 địa phương.

4 giai đoạn chính

Lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM được chia làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1, rà soát và đánh giá, thời gian từ 1/1 đến 28/2. Ở giai đoạn này sẽ thực hiện thống kê dữ liệu học sinh. Đánh giá năng lực tiếp nhận học sinh của các cơ sở giáo dục. Từ đó, các đơn vị xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết.

Giai đoạn 2, từ 1/2 đến 31/3, Sở GD&ĐT TPHCM xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh các cấp; Lấy ý kiến các bên liên quan và ban hành kế hoạch chính thức.

Giai đoạn 3, từ ngày 31/3 đến 31/5, triển khai và tổ chức, thực hiện tuyên truyền và phổ biến kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Giai đoạn 4, từ 1/6 đến 31/8, đây là giai đoạn tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh; giám sát và đánh giá kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm.