Chuyện đời của nữ thủ khoa mồ côi khiến cả hội trường khóc nghẹn

Nguyễn Võ Nhật Thiện, sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Phú Yên là một trong 120 thủ khoa tiêu biểu trong cả nước nhận học bổng chương trình Nâng bước thủ khoa năm 2025 của báo Tiền phong tổ chức ngày 8/1.

Nữ sinh Nguyễn Võ Nhật Thiện, cô gái mồ côi bố năm 5 tuổi và mất mẹ năm 12 tuổi (Ảnh: T.P).

Trên sân khấu, Nhật Thiện chia sẻ, ba qua đời khi em mới 5 tuổi. Ba đi, để lại hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày với gánh rau muống mỗi sáng của mẹ.

Nhưng cuộc sống khốn khó cũng không thể bình lặng khi mẹ lâm bệnh nặng. Giữa bạo bệnh, hàng ngày mẹ vẫn chịu đau gánh những gánh rau để kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt, duy trì việc học của con và lo thuốc thang cho mình.

“Và rồi, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 12 của em, mẹ trút hơi thở cuối cùng”, cô nữ sinh mầm non nghẹn khóc. Ở dưới hội trường, không ai kìm được nước mắt.

Tuổi thơ của Thiện khép lại khi mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời. Nhưng cũng từ đó, em học cách tự đứng vững, vừa học tập vừa lao động, âm thầm nuôi dưỡng ước mơ của chính mình.

Thiện luôn nhớ đến lời mẹ: “Phải ráng học đi con, cho dù thế nào cũng phải học”. Đó chính là động lực lớn nhất để Thiện tiếp tục bước đi. Nếu không có lời động viên này, Thiện không biết chắc giờ đây mình sẽ thế nào giữa vô vàn mất mát.

Đau thương với Thiện vẫn chưa dừng lại ở việc mất đi chỗ dựa tinh thần lớn nhất cuộc đời, thử thách tiếp tục bủa vây cuộc sống cô sinh viên sư phạm. Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 tại Đắk Lắk đã khiến căn nhà nhỏ - nơi em từng sinh sống - chìm sâu trong nước, cuốn trôi đi cả những đồ dùng, tài sản còn lại của gia đình. Đặc biệt cuốn trôi cả ảnh thờ ba mẹ em…

Công việc đi làm thêm cũng bị ảnh hưởng, vì vậy, Thiện cho biết, với số tiền học bổng nhận được, việc đầu tiên là dành tiền làm lại ảnh thờ cho ba mẹ.

Thiện bật khóc khi hát bài hát về mẹ (Ảnh: T.P).

Cùng với Thiện, hình ảnh cô Đinh Thị Tâm nhận học bổng thay con gái cũng làm nhiều người xúc động.

Người mẹ chia sẻ, gia đình luôn tin học tập là con đường duy nhất giúp con cái vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Tinh thần vươn lên từ nghịch cảnh chính là điều cô luôn dạy con mình, dù cuộc sống có khó khăn thế nào…

Con gái cô, Lương Ngọc Quỳnh Anh, sinh viên ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) đang trải qua đợt phẫu thuật thứ hai tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Quỳnh Anh được chẩn đoán mắc ung thư sarcoma phần mềm hiếm gặp.

Bị bệnh lâu nay, nằm viện nhiều hơn ở nhà nhưng Quỳnh Anh vẫn duy trì việc học, cố giữ nhịp sống bình thường nhất trong hoàn cảnh của mình. Giữa bệnh tật, cô gái càng thấy rõ giá trị của sự sống, của tri thức và học cách yêu sự sống theo từng ngày.

Với nghị lực này, giữa bệnh tật, Quỳnh Anh đậu vào Trường Đại học Quốc tế TPHCM với điểm đầu vào trong nhóm cao top đầu.

Đó còn là trường hợp em Nguyễn Phúc Nhật Tâm, mồ côi từ nhỏ lớn lên nhờ sự cưu mang của chùa Vĩnh Phước ở xã Bình Chánh, TPHCM.

Dưới hội trường, nhiều người nghẹn khóc trước các hoàn cảnh éo le (Ảnh: T.P).

Cuộc sống của em gắn liền với những bữa cơm chắt chiu, vật dụng thiếu thốn và sự nhọc nhằn cùng hơn 15 trẻ em cùng hoàn cảnh, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào lòng hảo tâm của Phật tử, mạnh thường quân.

Không có vòng tay cha mẹ, không mái ấm gia đình, em xem sư phụ và các em nhỏ trong chùa là gia đình duy nhất của mình. Từ những ngày tháng thiếu thốn ấy, Tâm sớm học cách tự lập, tiết kiệm và chấp nhận sự cô độc lẫn khắc nghiệt của cuộc sống.

Trong hoàn cảnh đó, Tâm là thủ khoa đầu vào năm 2025 ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn.