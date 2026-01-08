Ồ ạt mở ngành học mới: Trường kinh tế dạy công nghệ, công nghệ dạy y

Một trong những điểm nổi bật nhất của mùa tuyển sinh 2026 là các trường đại học đua nhau mở ngành học mới. Việc mở ngành không chỉ dừng lại ở lĩnh vực truyền thống mà xu hướng mở chéo ngành ngày càng rõ nét như trường kinh tế dạy công nghệ, trường công nghệ mở ngành y…

Điều này phản ánh rõ xu hướng đa dạng, đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo, phù hợp với nhu cầu nghề nghiệp hiện đại và chuyển đổi số.

Mùa tuyển sinh năm 2026 bùng nổ xu hướng các trường mở ngành học mới (Ảnh minh hoạ: Hoài Nam).

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến mở mới 10 ngành đào tạo, phát triển 3 ngành đào tạo từ các chương trình hiện có và mở thêm 1 chương trình đào tạo mới thuộc ngành đã có với tổng chỉ tiêu 370.

Đặc biệt, ở lĩnh vực công nghệ trường mở mới các ngành như Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Kinh tế số, Công nghệ tài chính…

Bên cạnh đó, nhóm các ngành đào tạo trọng tâm về quản trị - vận hành - chuỗi giá trị toàn cầu cũng được mở mới như ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản lý công nghiệp…

Trong khi đó, Đại học Cần Thơ dự kiến mở thêm 7 ngành, chuyên ngành mới từ năm 2026 gồm Công nghệ tài chính; Khoa học dữ liệu; chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn; Kỹ thuật cơ khí; chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao (thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông); Quản lý xây dựng; Bảo vệ thực vật.

Với chỉ tiêu khoảng 10.000, năm 2026, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) có kế hoạch mở 3 ngành mới, gồm An ninh mạng và 2 ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe là Y khoa, Y học cổ truyền, nâng tổng số ngành đào tạo lên 61.

Theo nhà trường, đây là nhóm ngành có sức hút lớn nhưng cũng đi kèm điều kiện đầu vào và yêu cầu đảm bảo chất lượng đào tạo khắt khe hơn so với nhiều ngành khác.

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, trường mở mới ngành An ninh mạng, nâng tổng số ngành đào tạo tại trường lên 38 ngành.

Bên cạnh các phương thức tuyển sinh gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, xét tuyển học bạ THPT theo điểm tổ hợp 3 môn lớp 12, xét tuyển học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12, xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM, năm nay Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM tổ chức kỳ thi V-SAT làm hai đợt.

Năm 2026, Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy lên 6.830 cùng với việc mở thêm 5 ngành đào tạo mới. Cụ thể, 5 ngành mới mở gồm Kinh tế số, Công nghệ tài chính, Kiến trúc cảnh quan, Ngôn ngữ Trung Quốc và ngôn ngữ Hàn Quốc.

Theo đại diện Học viện, việc mở mới các ngành học trên nằm trong chiến lược đổi mới chương trình đào tạo, hướng tới đa dạng hóa ngành nghề theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập kinh tế sâu rộng.

Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cũng đưa nhiều ngành mới vào đào tạo từ năm nay như Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ bảo hiểm, Quản trị khách sạn - nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Năm 2026, Trường Đại học Thương mại dự kiến tuyển sinh 51 chương trình đào tạo chính quy với 5.800 chỉ tiêu. Trong đó trường dự kiến mở 6 chuyên ngành mới, nổi bật nhất là Khoa học máy tính thuộc chương trình đào tạo chuẩn.

Trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến mở ngành Kỹ thuật máy tính, kết hợp kiến thức điện tử và khoa học máy tính nhằm đào tạo nguồn nhân lực thiết kế, phát triển và vận hành các hệ thống thông minh.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết đang xây dựng kế hoạch mở thêm một số ngành và chương trình đào tạo mới theo hướng liên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực trong thời đại số, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn trường dự kiến vẫn được giữ ổn định.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng dự kiến bổ sung thêm một số ngành đào tạo mới, mở rộng lĩnh vực đào tạo ngoài các ngành công nghệ thông tin truyền thống.

Học sinh Trường THPT Gia Định, TPHCM trong một chương trình tư vấn tuyển sinh (Ảnh: Hoài Nam).

Theo quy định mở ngành hiện nay, ngành học dự kiến mở phải nằm trong “Danh mục ngành đào tạo” được Bộ GD&ĐT ban hành, trừ trường hợp đặc biệt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ngành mở mới phải đáp ứng được điều kiện phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước và của lĩnh vực đào tạo bảo đảm hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, việc mở mới phải đảm bảo yêu cầu về số lượng, chất lượng giảng viên để tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (bao gồm giảng viên toàn thời gian và giảng viên thỉnh giảng), đáp ứng yêu cầu đội ngũ giảng viên theo quy định về chuẩn chương trình đào tạo của trình độ đào tạo.