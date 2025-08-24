Thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Olympic toán quốc tế đang làm gì?

Là thí sinh người Canada gốc Hoa, Alex Song từng giành về cho đoàn Canada 5 huy chương vàng và một huy chương đồng.

Alex bắt đầu tham gia cuộc thi Olympic toán quốc tế từ năm 2010, khi mới 13 tuổi. Ngay lần đầu tham dự, Alex đã giành về huy chương đồng.

Alex Song được xem là thí sinh có thành tích nổi trội nhất tại cuộc thi Olympic toán quốc tế (Ảnh: EFC).

5 năm liên tiếp sau đó, Alex đều giành về huy chương vàng cho đoàn Canada. Đặc biệt, năm 2015 - năm cuối cùng Alex tham gia cuộc thi Olympic toán quốc tế - nam sinh giành được điểm tuyệt đối 42/42. Tại cuộc thi năm 2015, chỉ có mình Alex Song đạt được điểm tuyệt đối.

Cho tới giờ, 10 năm đã trôi qua kể từ khi Alex dừng chân tại cuộc thi Olympic toán quốc tế, vẫn chưa có thí sinh nào vượt qua được chuỗi thành tích mà Alex từng xác lập được tại cuộc thi này.

Alex Song vốn sinh ra tại Thiên Tân, Trung Quốc. Năm 2002, Alex cùng gia đình di cư tới Canada rồi định cư tại thành phố Waterloo, tỉnh Ontario.

Alex sớm thể hiện sự hứng thú với toán học từ khi còn nhỏ tuổi. Bắt đầu từ năm lớp 1, Alex đã tham gia các cuộc thi toán. Đến năm lớp 4, cậu bé Alex Song đã tham gia các cuộc thi toán cấp quốc gia và quốc tế. Năm lớp 5, Alex bắt đầu hứng thú với với các đề thi Olympic toán quốc tế và luyện giải các đề này.

Alex Song tại cuộc thi Olympic toán quốc tế 2015, đây là năm cuối cùng nam sinh tham gia cuộc thi này với tư cách thí sinh (Ảnh: EFC).

Alex Song tốt nghiệp trung học năm 18 tuổi theo đúng lộ trình, không học vượt cấp. Năm 2015, nam sinh bắt đầu theo học chuyên ngành toán tại Đại học Princeton (Mỹ) và tốt nghiệp năm 2019 với tấm bằng cử nhân.

Trong những năm tháng sinh viên, Alex từng có thời gian thực tập tại Jane Street Capital, một công ty tài chính danh tiếng tại Mỹ. Alex cũng từng có thời gian làm việc tại quỹ đầu tư đa quốc gia Citadel LLC, một trong những quỹ đầu tư sinh lợi lớn nhất và hoạt động thành công nhất trên thế giới.

Năm 2022, Alex Song bắt đầu tham gia các chương trình đào tạo sau đại học tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ).

Kể từ năm 2020, Alex đã trở thành giảng viên có vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo các thành viên của đội tuyển Canada tham dự cuộc thi Olympic toán quốc tế.