Vì sao Hà Nội chưa công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10?

Trả lời phóng viên Dân trí trưa nay, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị vẫn chưa có lịch công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Sở đang trong quá trình xây dựng phương án thi tuyển để trình cấp trên phê duyệt.

Năm 2024 và 2025 Hà Nội đều chọn môn thi thứ 3 là ngoại ngữ. Sở này thường công bố môn thi thứ 3 vào khoảng cuối tháng 3 hàng năm với lý do “nếu công bố sớm, các em sẽ học lệch”.

Học sinh thi vào lớp 10 của Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, TPHCM luôn là một trong những địa phương công bố môn thi thứ 3 vào lớp 10 sớm nhất hàng năm.

Năm học 2026-2027, hai địa phương đầu tiên đã công bố môn thi thứ ba tiếp tục là TPHCM và Đà Nẵng.

Cả hai địa phương trên đều lựa chọn giữ ổn định với môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) là môn thi thứ ba, bên cạnh toán và ngữ văn.

Đặc biệt, quyết định của TPHCM xác định môn thi trong 3 năm liên tiếp mang ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Đây là một trong những quyết sách đầu tiên nhằm ổn định hệ thống giáo dục sau khi thành phố hoàn tất quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Cũng trong tháng 10 vừa qua, Sở GD&ĐT TPHCM đã ban hành đề minh họa ở từng môn thi tuyển sinh, bao gồm cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng mô tả năng lực, cấp độ tư duy.

Căn cứ vào đó, các nhà trường, giáo viên sẽ xây dựng kế hoạch giảng dạy, định hướng ôn tập cho học sinh theo ma trận, cấu trúc, mức độ đánh giá của đề ở từng môn thi.

Bộ GD&ĐT quy định thời hạn công bố môn thi thứ ba là trước ngày 31/3 hằng năm.

Tuy nhiên, một số địa phương đã quyết định công bố sớm hơn. Sự ổn định về môn thi là yếu tố then chốt để củng cố tâm lý cho học sinh và giáo viên trong bối cảnh có nhiều thay đổi về mặt hành chính và dân số.

Năm ngoái, phần lớn các tỉnh thành đều chọn môn thi thứ 3 vào lớp 10 THPT là ngoại ngữ.

Chỉ có Hà Giang chọn môn thứ ba là lịch sử - địa lý. Có 3 địa phương là Cà Mau, Vĩnh Long, Gia Lai (cũ) chọn phương thức xét tuyển.

Theo Sở GD&ĐT Hà Giang (nay là Tuyên Quang), học sinh ở đây được tiếp cận môn tiếng Anh muộn hơn nhiều nơi, chưa kể tình trạng thiếu giáo viên và chất lượng dạy tiếng Anh chưa đồng đều giữa các địa bàn, nên đây không phải môn thế mạnh của học sinh.