QS: Mô hình đảm bảo chất lượng giúp BUV khẳng định vị thế khu vực

Mới đây, QS - đơn vị xếp hạng đại học hàng đầu thế giới - đã chọn Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là điển hình về sự bứt phá của các cơ sở giáo dục thông qua việc áp dụng chuẩn mực đảm bảo chất lượng khắt khe.

Theo QS, việc vận dụng linh hoạt chiến lược đảm bảo chất lượng, kiểm định và đối chuẩn quốc tế giúp BUV biến những rào cản thành lợi thế phát triển, đồng thời tạo ra những dấu ấn trong giáo dục đại học tại Việt Nam.

BUV được QS lựa chọn là điển hình tiêu biểu trong đảm bảo chất lượng tại Châu Á - Thái Bình Dương (Ảnh: BUV).

Cơn bão hoài nghi

QS đặt câu chuyện của BUV trong bối cảnh rộng hơn của giáo dục xuyên quốc gia, nơi các “tân binh” phải đối mặt với thách thức cố hữu: chứng minh chất lượng khi chưa có kết quả đầu ra.

Thời điểm BUV thành lập năm 2009, thị trường giáo dục Việt Nam được QS mô tả là “đặc biệt khắc nghiệt” khi mô hình đại học chuẩn Anh Quốc vẫn còn là một khái niệm xa lạ.

Trường đối mặt với sự hoài nghi khi mức học phí gấp 12 lần thu nhập bình quân đầu người lúc bấy giờ (chỉ khoảng 1.000 USD/năm), trong khi các trường công lập với lịch sử lâu đời vẫn là những lựa chọn an toàn với nhiều phụ huynh.

BUV phải giải đồng thời hai bài toán: vừa xây dựng niềm tin với một mô hình giáo dục mới, vừa đảm bảo tính chính danh trong một thị trường còn nhiều hoài nghi đối với các cơ sở giáo dục tư thục.

Trong bối cảnh đó, QS nhận định BUV đã biến thách thức thành phép thử. Thay vì né tránh các chuẩn mực khắt khe, trường chủ động chuyển hóa thành đòn bẩy chiến lược, lấy các hệ thống kiểm định uy tín làm nền móng để xây dựng niềm tin và khẳng định chất lượng.

“Chúng tôi chọn ‘đứng trên vai’ các tổ chức kiểm định uy tín để xây dựng nền móng cho đảm bảo chất lượng. Đây cũng là sự bảo chứng cho cam kết dài hạn của BUV dành cho sinh viên và phụ huynh: Mỗi tấm bằng của BUV đều mang giá trị toàn cầu và được kiểm chứng bởi những tiêu chuẩn khắt khe nhất”, Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV, chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh giáo dục QS - Châu Á Thái Bình Dương năm 2025.

Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng BUV, chia sẻ tại Hội nghị thượng đỉnh giáo dục QS - Châu Á Thái Bình Dương năm 2025 về chiến lược đảm bảo chất lượng của BUV (Ảnh: BUV).

Từ “giấy thông hành” nội địa đến “visa” toàn cầu

Mượn chuẩn để bứt phá, BUV đã thiết lập mô hình Chuẩn chất lượng ba cấp độ (Triple Quality Framework). QS nhận định mô hình này cho phép BUV đảm bảo chất lượng thông qua hệ thống chỉ số cả định tính và định lượng.

Ở chuẩn chất lượng Việt Nam, trường đảm bảo tuân thủ 6 tiêu chuẩn cùng 20 chỉ số định lượng về quản trị, giảng dạy và nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

Tháng 9/2025, BUV là trường đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách 17 cơ sở đào tạo đạt kiểm định chất lượng quốc tế được MOET công nhận, khẳng định tính chính danh tại thị trường nội địa.

Sinh viên tốt nghiệp BUV sở hữu bằng cấp chuẩn Anh Quốc, được công nhận bởi chính phủ Việt Nam (Ảnh: BUV).

Ở cấp độ chuẩn Anh Quốc, BUV là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và khu vực ASEAN đạt chứng nhận QAA - thước đo được Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Anh Quốc áp dụng cho các định chế như Oxford hay Cambridge. Việc Chính phủ Việt Nam công nhận chuẩn QAA đã tạo ra sự giao thoa giữa hai hệ thống giáo dục, xác lập tính tương đương về chất lượng.

Sự cộng hưởng này trở thành đòn bẩy để BUV chuyển mình từ một “tân binh” thành đối tác chiến lược với 74 trường đại học tại 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó được nhiều đại học thuộc nhóm Russell săn đón như Đại học Bristol, Đại học Liverpool,...

Trên bình diện quốc tế, BUV duy trì chứng nhận QS 5 sao trong 6 năm liên tiếp (2022 - 2028), minh chứng cho một môi trường quốc tế thực thụ với đội ngũ 81% giảng viên quốc tế đến từ 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng mạng lưới trao đổi sinh viên đến 14 thị trường giáo dục danh tiếng.

Ông Samuel Ang, Giám đốc Khu vực châu Á của QS, cho biết: “Việc BUV liên tục đạt chứng nhận QS 5 Sao thể hiện cam kết mạnh mẽ của trường trong việc duy trì chất lượng đào tạo hàng đầu và không ngừng hoàn thiện ở mọi phương diện. BUV là hình mẫu tiêu biểu, minh chứng cho năng lực của giáo dục đại học Việt Nam trong việc đạt chuẩn quốc tế”.

BUV trở thành đơn vị đào tạo MBA (Thạc sĩ quản trị kinh doanh) lọt vào Bảng xếp hạng các trường đào tạo MBA tốt nhất thế giới của QS, đứng thứ 43 khu vực châu Á. (cung cấp minh chứng) Bằng cấp của BUV đã được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận, giúp sinh viên phát triển sự nghiệp tại thị trường tỷ dân.

QS nhận định, nỗ lực đạt chuẩn quốc tế của BUV đã mang lại những kết quả rõ rệt với quy mô sinh viên vượt mốc 2.500 và tốc độ tăng trưởng hàng năm ấn tượng. Trường liên tục duy trì vị thế trong nhóm các cơ sở giáo dục hàng đầu theo đánh giá của MOET, đồng thời không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Ba sinh viên chương trình Dự bị Đại học Quốc tế của BUV đã đạt thứ hạng thuộc nhóm cao nhất toàn cầu, minh chứng cho chất lượng học thuật của BUV (Ảnh: BUV).

“Đòn bẩy” cho khát vọng giáo dục quốc gia

Trong tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học vào top 100 và 10 cơ sở vào top 500 thế giới, hướng tới trở thành trung tâm giáo dục quốc tế của khu vực. Theo QS, lộ trình phát triển của BUV đang đóng góp trực tiếp cho mục tiêu này.

Đầu tiên, BUV góp phần nâng cao sự hiện diện của giáo dục đại học Việt Nam bằng cách tái định vị hình ảnh đất nước: chuyển dịch từ một quốc gia "xuất khẩu" du học sinh sang một điểm đến giáo dục chất lượng cao.

Thứ hai, QS đánh giá BUV đã thiết lập một mô hình đảm bảo chất lượng có khả năng nhân rộng, cho thấy các chuẩn mực quốc tế có thể làm công cụ nâng tầm chất lượng nội tại và vị thế giáo dục Việt Nam.

Cuối cùng, sự hiện diện của BUV đóng vai trò hạt nhân trong việc hình thành một “trung tâm tri thức và đổi mới” thay vì chỉ dừng lại ở các chỉ số tài chính.

Theo QS, lộ trình phát triển của BUV được xác lập với các cột mốc rõ ràng gắn với chuẩn mực xếp hạng toàn cầu: đến năm 2030 gia nhập top 100 đại học châu Á và đến năm 2050 đạt top 100 đại học hàng đầu thế giới.

QS nhận định BUV đang đóng góp vào việc nâng cao vị thế giáo dục đại học Việt Nam trên thế giới (Ảnh: BUV).

QS nhận định, việc xây dựng lộ trình dài hạn dựa trên Mô hình chuẩn chất lượng ba cấp độ đã đặt BUV vào vị thế của một ứng viên tiềm năng cho top 100 châu Á, mở ra triển vọng trở thành một trung tâm nghiên cứu và đổi mới toàn cầu vào năm 2050, góp phần đưa Việt Nam từng bước ngang hàng với các cường quốc giáo dục trong khu vực và trên thế giới.