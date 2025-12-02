Thông tin bất ngờ vụ nữ sinh viên bị kỷ luật gây sốc

Trước sự việc công ty truyền thông ra quyết định kỷ luật nữ thực tập sinh gây sốc kéo theo nhiều tranh cãi, một công ty có trụ sở ở Hà Nội liên tục cầu cứu khi bị tấn công do trùng tên doanh nghiệp.

Khi sự việc diễn ra, Fanpage của công ty này nhận liên tiếp các tin nhắn, bình luận tiêu cực. Doanh nghiệp đã phải đăng thông báo trên Fanpage để khẳng định họ không liên quan đến sự việc đang gây bức xúc và bị “đánh” nhầm.

Trùng tên với công ty kỷ luật nữ sinh, một doanh nghiệp ở Hà Nội nhận về nhiều tin nhắn chửi bới và bị mất tích xanh (Ảnh: V.N).

Nhưng những cuộc tấn công mạng chưa dừng lại, công ty liên tục bị report (báo cáo), đánh giá 1 sao và buông lời tiêu cực trên Fanpage và hậu quả bị mất tích xanh.

“Đây là uy tín mà cả tập thể chúng tôi đã nỗ lực bao nhiêu năm mới có được. Chúng tôi hiểu sự phẫn nộ của các bạn trước những hành xử không đẹp với thực tập sinh. Nhưng các bạn ơi, chúng tôi chỉ là nạn nhân của sự trùng tên và hiệu ứng đám đông tàn nhẫn.

Chưa kịp tìm hiểu sự việc, chưa kịp xem rõ logo, nhiều bạn đã vội vàng report, đánh giá 1 sao, buông lời tiêu cực vào Fanpage của chúng tôi. Một click (bấm) chuột của các bạn theo trend (xu hướng) nhưng để lại hậu quả lớn cho chén cơm manh áo của bao nhiêu nhân sự”, công ty đăng tải trên Fanpage.

Rơi vào cảnh “quýt làm cam chịu”, công ty này tha thiết mong cộng đồng mạng hãy kiểm chứng thông tin, gỡ bỏ báo cáo nhầm, để lại những đánh giá tích cực để vượt qua cảnh bị "đánh" oan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện công ty này đưa ra những tin nhắn chửi bới kèm quyết định kỷ luật nữ thực tập sinh mà họ nhận được những ngày qua do bị nhầm lẫn.

Đại diện này cho biết đây là Fanpage chính thức của công ty đã được gửi kèm trong các hồ sơ, trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác. Công ty vẫn đang duy trì Fanpage để làm việc nên chưa thể tạm ẩn để tránh bị tấn công và cũng chưa đổi được tên do chưa đủ thời gian.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 26/11, Fanpage công ty truyền thông - quảng cáo V. đăng quyết định kỷ luật đối với nữ thực tập sinh do giám đốc ký.

Khi đăng tải quyết định kỷ luật nói trên, công ty không che tên nữ sinh bị kỷ luật. Nhiều người chỉ ra bài đăng ban đầu về quyết định kỷ luật sinh viên còn được công ty chạy quảng cáo tăng tương tác trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong quyết định này còn ghi rõ nơi nhận là để đăng Fanpage, TikTok trên kênh truyền thông của công ty.

Ngay lập tức, việc “bêu” sinh viên bị kỷ luật của công ty V. gặp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người tràn vào Fanpage của công ty thể hiện sự phản đối, bức xúc.

Công ty V. đăng tải quyết định kỷ luật sinh viên lên mạng gây bức xúc (Ảnh chụp màn hình).

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, công ty V. đăng thông báo giải thích về sự việc, xin lỗi nhà trường và sinh viên. Tuy nhiên, toàn bộ các bài đăng về sự việc này sau đó đã bị xoá hoặc ẩn. Fanpage của công ty này cũng đã tạm ẩn.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo V. có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Công ty thành lập từ tháng 7/2024 do ông H.N.G. (sinh năm 2001) làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông G. cũng là người ký quyết định thi hành kỷ luật nữ sinh thực tập.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 triệu đồng, trong đó, ông G. góp 90 triệu đồng (tương đương 90% vốn), bà T.N.Q.A. góp 10 triệu đồng (10% vốn điều lệ). Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo.