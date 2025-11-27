Thủ khoa GPA 4.0 áp lực khi… bước ra khỏi giảng đường

Tăng Chí Hào, thủ khoa Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật TPHCM là một trong số ít thủ khoa tốt nghiệp đầu ra năm 2025 tại TPHCM đạt điểm GPA 4.0/4.0. Hào tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin.

3 năm trước, Hào quyết định theo học cao đẳng khi xác định rõ bản thân phù hợp với cách học cần nhiều thời gian thực hành, rèn tay nghề. Trong quá trình học, Hào càng thấy rõ điều này khi môi trường giúp cậu phát huy được năng lực cũng như có được động lực học tập.

Thủ khoa Tăng Chí Hào tốt nghiệp với điểm GPA 4.0/4.0 (Ảnh: NVCC).

Theo Hào, trong mọi lựa chọn của cuộc sống, không chỉ cần sự yêu thích mà còn phải có sự phù hợp và khả năng phát triển lâu dài.

Nam thủ khoa tự nhận xét, mình không có phương pháp học tập nào đặc biệt. Việc học của Hào giống bao sinh viên khác theo quy trình quen thuộc là học - ôn - áp dụng. Những lúc trống thời gian, thay vì nghỉ ngơi, Hào tự tìm hiểu thêm kiến thức mới để mở rộng nền tảng chuyên môn.

Khi có nhiều dự án cùng lúc, Hào sẽ tập trung cho kế hoạch ngắn hạn trước. Còn những nhiệm vụ dài hơn sẽ được dành thời gian cho phần ý tưởng và hướng triển khai.

Để duy trì điểm số tuyệt đối trong mọi học phần, Hào dành nhiều thời gian tích lũy kiến thức được giảng dạy trong trường, khám phá thêm những hướng tiếp cận mới trong việc giải quyết vấn đề, liên tục thực hành và không ngừng cập nhật xu hướng trong ngành học. Chính tổ hợp này giúp cậu đưa ra được các cách giải quyết hiệu quả trong các đồ án, dự án.

Đi cùng đó còn là những áp lực nhất định phải giải quyết như phân chia thời gian một cách hiệu quả và hợp lý, xử lý các tình huống mâu thuẫn trong lúc làm việc nhóm.

Trước mọi khó khăn, Hào thường hít thở thật sâu rồi tự trấn an: “Mọi vấn đề đều có hướng giải quyết khi bản thân dành thời gian ngồi lại, bình tâm và suy nghĩ về nó”. Đó cũng là cách để Hào làm bạn với chính mình, động viên mình để giữ động lực và không bỏ cuộc trước thử thách.

Về quan điểm sống, Hào tin rằng mỗi hành động nhỏ như một nụ cười, một ý tưởng tốt hay một việc làm tử tế đều có thể tạo ra thay đổi lớn. Từ đó, cậu thường nhắc nhở mình có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng cùng niềm tin mỗi người chính là sức mạnh của sự thay đổi.

Tấm bằng xuất sắc với điểm số tuyệt đối mở ra cho Hào nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực vô hình. Đó là áp lực về kỳ vọng ở môi trường mới, mục tiêu mới mà mình đang bước vào.

Với Hào, tấm bằng không chỉ là minh chứng cho nỗ lực học tập mà còn là lời nhắc nhở về con đường phía trước còn dài và đầy thách thức, khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp, Hào vẫn đang trên hành trình tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với khả năng và chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

"Em hiểu rằng quan trọng hơn điểm số là khả năng vận dụng những kiến thức đã học cùng tâm huyết của mình vào thực tế để tạo ra giá trị và tìm được hướng phát triển sự nghiệp lâu dài”, thủ khoa Tăng Chí Hào chia sẻ.