Lo ngại 15 điểm đỗ bác sĩ: Tỷ lệ tốt nghiệp giỏi, xuất sắc ngành y ra sao?

Các ngành đào tạo sức khoẻ luôn thu hút nhiều sinh viên giỏi theo học và có điểm đầu vào cao. Tuy nhiên, sinh viên khối ngành sức khoẻ, đặc biệt là ngành y khoa tại các trường công lập tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi thấp hơn rất nhiều so với các khối ngành khác.

Nhiều năm qua, Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc (Ảnh: HMU).

Nhiều năm nay, tại Trường Đại học Y Hà Nội, trường đào tạo y khoa lâu đời và có điểm chuẩn đầu vào top đầu nhưng không sinh viên nào tốt nghiệp xếp loại xuất sắc.

Trong lễ tốt nghiệp tháng 8 vừa qua của trường này, chỉ 46 trong hơn 1.070 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm khoảng 4,3%). Tỷ lệ sinh viên đạt loại khá chiếm khoảng 68,4%, còn lại là trung bình khá và trung bình.

Năm 2024, trong số hơn 1.103 sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp năm 2024, có 97 em đạt loại giỏi (87 em thuộc hệ bác sĩ, 10 em hệ cử nhân), chiếm tỷ lệ 8,79%.

Năm 2023, khoá sinh viên y khoa có điểm chuẩn đầu vào cao nhất trong lịch sử Trường Đại học Y Hà Nội (29,25 điểm) tốt nghiệp nhưng vẫn không có sinh viên nào xếp loại xuất sắc. Tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi ngành bác sĩ đa khoa là 14,59%, khá là 73,36%.

Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trong đợt tốt nghiệp cuối năm 2024 của 1.348 tân khoa, bao gồm bác sĩ y khoa, dược sĩ và cử nhân chỉ có duy nhất một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 68 sinh viên đạt loại giỏi (tỷ lệ sinh viên xuất sắc và giỏi chỉ 5,48%), 909 sinh viên đạt loại khá.

Trong lễ tốt nghiệp tháng 9 vừa qua của Trường Dược, Đại học Y Dược TPHCM, trong 472 sinh viên tốt nghiệp có 2 sinh viên xuất sắc (tỷ lệ 0,42%); 41 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (8,69%), 297 sinh viên đạt loại khá (62,92%) và 132 sinh viên xếp loại trung bình (27,97%).

Trong đợt tốt nghiệp vào trao bằng bác sĩ y khoa cho 336 tân bác sĩ đợt cuối năm 2024 tại Trường Đại học Y dược TPHCM ghi nhận có 3 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, chiếm 0,84%; tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đạt 18,77% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp.

Tân bác sĩ tại Trường Đại học Y dược TPHCM trong lễ tốt nghiệp tháng 9/2025 (Ảnh: MED).

Điều đáng chú ý là giữa các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đang tồn tại sự khác biệt rõ rệt về tỷ lệ tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc.

Các trường có bề dày truyền thống, tuyển sinh với điểm đầu vào cao thường ghi nhận tỷ lệ sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc rất thấp. Trong khi đó, ở một số trường mới tham gia đào tạo, nơi điểm đầu vào thấp hơn, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi, xuất sắc lại có xu hướng cao.

Đại học Duy Tân, theo báo cáo 3 công khai năm học 2023-2024, số sinh viên khối ngành VI (gồm Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Răng hàm mặt) tốt nghiệp loại xuất sắc chiếm 5,08%, loại giỏi chiếm 21,95%, loại khá chiếm 62,69%.

Theo thông tin từ phía nhà trường, trong đợt trao bằng tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt tại Trường Y dược, Đại học Duy Tân cuối năm 2024, có đến 14 sinh viên đạt loại xuất sắc (chiếm 23%) và 37 sinh viên đạt loại giỏi (62%) trong tổng số 60 sinh viên tốt nghiệp. Chỉ có 9 sinh viên tốt nghiệp ngành Răng hàm mặt của đại học này xếp dưới loại giỏi.

Số liệu năm 2024 của Trường Đại học Đại Nam cũng ghi nhận, khối ngành sức khoẻ có 433 sinh viên tốt nghiệp, trong đó có 1 sinh viên xếp loại xuất sắc; 40 sinh viên loại giỏi, 188 sinh viên loại khá.

Trong lễ trao bằng tốt nghiệp giữa năm 2024 của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng với hơn 1.500 bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ khá trở lên chiếm 93%, trong đó gần 40% đạt loại giỏi và xuất sắc.

Trong 391 tân bác sĩ, dược sĩ của trường này nhận bằng tốt nghiệp, có 80 tân bác sĩ, dược sĩ được công nhận loại xuất sắc và loại giỏi.

Từ năm 2018, Bộ GD&ĐT đưa ra điểm sàn với khối ngành Sư phạm và Sức khỏe nhằm mục đích đảm bảo chất lượng đầu vào.

Năm 2019, điểm sàn khối ngành sức khoẻ dao động từ 18 đến 21 điểm. Các năm 2020, 2021, 2022, điểm sàn khối ngành y dược ở ngưỡng từ 19 đến 22 điểm. Các năm 2023, 2024, điểm sàn dao động từ 19 đến 22,5 điểm.

Năm 2025 là năm có điểm sàn khối ngành sức khoẻ thấp nhất tính từ năm 2019 (Ảnh: Hoài Nam ).

Năm 2025, điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành y dược là từ 17 đến 20,5 điểm, giảm 2 điểm so với năm 2024. Đây cũng là mức điểm sàn thấp nhất kể từ khi Bộ quy định điểm sàn cho khối ngành này.

Điểm sàn khối ngành y dược năm 2025 giảm trong bối cảnh trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT ở tổ hợp khối B00 giảm mạnh so với năm 2024.