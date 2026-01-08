Bộ Y tế đề nghị Quảng Ninh rà soát toàn bộ cơ sở trợ giúp xã hội

Liên quan đến vụ thiếu niên tử vong tại Trung tâm CTXH Hải Hà, Bộ Y tế vừa có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm có liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Bộ Y tế đề nghị địa phương chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn.

Một số đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Đ.X.).

Bộ Y tế yêu cầu kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, bảo đảm các cơ sở trợ giúp xã hội hoạt động theo đúng nội dung được cấp phép, đúng quy định.

Bên cạnh đó, địa phương cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, theo dõi, giám sát các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương tại cơ sở.

"Rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động đối với các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn; thực hiện biện pháp tạm đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ", Công văn nêu rõ.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế, Uỷ ban nhân dân phường An Sinh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng liên quan trong quá trình điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm; kiểm điểm, làm rõ, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà.

Theo cơ quan chức năng, ngày 23/12/2025 tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Nạn nhân được gia đình đưa đến trung tâm ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân có biểu hiện sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu.

Chiều cùng ngày, học viên được gia đình đưa về nhà, sau đó tử vong.

Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập hai đoàn kiểm tra đột xuất đối với 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Hai cơ sở của Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà bị đình chỉ hoạt động, 4 trung tâm khác bị tạm dừng hoạt động.