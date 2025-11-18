Học sinh TPHCM trải nghiệm lớp học ảo, khám phá robot tại Dinh Thống Nhất

Triển lãm “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai” đã chính thức khai mạc tại Dinh Thống Nhất, trưng bày 125 bức ảnh và 9 gian hàng, cùng 5 khu vực theo 5 giai đoạn lịch sử, phác họa chặng đường nửa thế kỷ phát triển của ngành Giáo dục – Đào tạo TPHCM. Sự kiện diễn ra từ ngày 16 đến 20/11, thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và phụ huynh tham dự.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nhấn mạnh: “Ngành Giáo dục – Đào tạo TPHCM đã không ngừng đổi mới, vượt qua khó khăn để trở thành điểm sáng của cả nước về quy mô, chất lượng và chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục của khu vực”.

Ông Thạnh cũng biểu dương những thành tựu nổi bật của ngành trong giai đoạn đổi mới, bao gồm việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển giáo dục STEM, chuyển đổi sang mô hình giáo dục phát triển năng lực – phẩm chất người học, xây dựng “Trường học thông minh”, “Trường học số”, “Trường học hạnh phúc”, và nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cùng các đại biểu đã tham quan các gian hàng trưng bày tại triển lãm.

Các khu vực trưng bày được thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ, với những hình ảnh phản ánh chân thực và sinh động hành trình phát triển của ngành GD&ĐT TPHCM.

Gian hàng của EMG Education, đơn vị phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM triển khai chương trình tiếng Anh tích hợp, đã giới thiệu những phương pháp học tiếng Anh đột phá bằng ứng dụng AI và lớp học ảo trên nền tảng Metaverse, giúp học sinh học toán và khoa học bằng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Em Thiên An (10 tuổi) chia sẻ: "Em rất phấn khích khi được trực tiếp tương tác với robot thông minh kết hợp trí tuệ AI. Việc này giúp chúng em chủ động hơn trong việc giao tiếp và học bằng tiếng Anh".

Gian hàng của KDI Education giới thiệu loạt sản phẩm ứng dụng phương pháp STEM vào giảng dạy, từ cánh tay robot đến robot kiến. Thông qua những mô hình trực quan này, học sinh có thể làm quen với bo mạch điện tử, trải nghiệm in 3D và trực tiếp điều khiển robot bằng tay cầm, tạo cơ hội vừa học vừa thực hành, chạm vào công nghệ thay vì chỉ nghe giảng.

Lễ khai mạc bắt đầu từ 7h, với sự góp mặt của hàng trăm giáo viên, học sinh tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn thành phố, cùng dự lễ và tham quan các gian hàng trưng bày.

Triển lãm "50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai” là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Giáo dục và Đào tạo TPHCM cùng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025). Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự phát triển vượt bậc của nền giáo dục nước nhà và mở ra kỳ vọng về những đổi thay tích cực trong tương lai.