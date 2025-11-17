Đặt giáo dục lên hàng đầu, tại sao “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm?”

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được các đại biểu Quốc hội bàn trong phiên thảo luận tổ sáng 17/11.

Đại biểu Lê Kim Toàn (Gia Lai) nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn xác định giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, vì thế, theo ông, cần bổ sung chính sách ưu đãi cụ thể.

Dự thảo nghị quyết đã quy định, song ông Toàn cho rằng các chính sách đặc thù phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục như vậy vẫn “chưa đầy đủ”.

Đại biểu Quốc hội Lê Kim Toàn (Ảnh: Hồng Phong).

“Muốn có trò tốt phải có thầy tốt, muốn có thầy tốt trước hết đầu vào các trường sư phạm phải tốt. Bộ Giáo dục và các ngành chức năng cần đánh giá phổ điểm đầu vào của ngành sư phạm hiện nay so với ngành nghề, lĩnh vực khác xem chênh nhau thế nào?”, ông Toàn nêu quan điểm.

Đặc biệt, theo đại biểu tỉnh Gia Lai, phải trả lời được câu hỏi tại sao với một đất nước hiếu học và tôn sư trọng đại như Việt Nam lại có câu “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm?”, hay “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa?”.

Nêu thực tế có những ngành thí sinh thi đạt 27 điểm, tức 9 điểm/môn nhưng vẫn không đạt, ông Toàn cho rằng cần làm rõ những mâu thuẫn này.

Muốn phát triển nguồn nhân lực cho ngành giáo dục, ông góp ý trước hết phải củng cố lại các cơ sở của ngành, nâng cao chất lượng đào tạo.

Đi kèm với đó, phải có ưu đãi cho sinh viên sư phạm như miễn học phí, cấp học bổng, tăng cường đào tạo theo đơn đặt hàng của các địa phương. “Ta phải nâng cao chất lượng, đảm bảo đầu ra và có chính sách tốt trong hỗ trợ, làm sao để trường sư phạm là nhất”, ông Toàn nói, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này khi đây là nơi đào tạo ra các thế hệ thầy cô để phục vụ đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai.

Về chính sách dành cho giáo viên, dự thảo nghị quyết mới quy định về phụ cấp, nhưng theo ông Toàn, phải nâng quy định thành lương. Ví dụ, nêu rõ ưu đãi về lương trong ngành giáo dục gấp bao nhiêu lần lương hành chính, và người làm giáo dục phải được đóng BHXH theo mức lương đó. “Đó mới gọi là ưu đãi”, ông Toàn nhấn mạnh.

Về cơ sở vật chất, vị đại biểu đề nghị đầu tư để phát triển hệ thống giáo dục và y tế, xây trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt. Theo đó, phải rà soát, xem xét hình thức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư như miễn tiền thuê, sử dụng đất, ưu đãi về thuế, vay vốn với lãi suất thấp, thời hạn dài, Nhà nước có cơ chế hỗ trợ khi đầu tư cho giáo dục và y tế.

“Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho người dạy và người học không bao giờ thừa”, ông Toàn nhấn mạnh.

Chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng đề nghị dự thảo nghị quyết cần tạo xung lực mạnh để tạo sự thay đổi trong lĩnh vực giáo dục.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lâm Thành (Ảnh: Hồng Phong).

Ông đề nghị cần làm rõ chính sách của Nhà nước mang tính vượt trội về ưu tiên phát triển những ngành và trường trọng điểm, đặc biệt là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bán dẫn…

Chia sẻ với ý kiến của đại biểu Lê Kim Toàn, ông Thành cho rằng hiện nay các trường sư phạm điểm đầu vào cũng rất cao, xu hướng vào sư phạm nhiều nhưng chất lượng đào tạo tràn lan quá. Vì thế, theo ông, phải tập trung đào tạo cho các trường trọng điểm.

Với người học, ông Thành đề xuất cần có các chính sách như miễn, giảm học phí, cấp học bổng và phụ cấp cho đối tượng đào tạo ở các ngành ưu tiên, mới nổi. “Muốn thu hút người giỏi phải có ưu đãi đặc biệt, nhất là với ngành đổi mới sáng tạo, để thu hút nguồn lực trong xã hội và sau 5 năm chúng ta sẽ có nguồn nhân lực tốt phục vụ yêu cầu phát triển”, ông Thành góp ý.