Đề xuất hơn 580.000 tỷ đồng để hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục

Chiều tối 17/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2035 (Chương trình) trước khi nội dung này được trình ra Quốc hội.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước với mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo, tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ về chất lượng và tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Báo cáo về một số mục tiêu cụ thể, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết đến năm 2030 sẽ xây dựng kiên cố hóa 100% trường, lớp học; từng bước hình thành 6 trung tâm quốc gia và 12 trung tâm vùng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Chính phủ cũng phấn đấu hiện đại hóa để có 8 cơ sở giáo dục đại học công lập trọng điểm lọt nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á và tối thiểu có 1 cơ sở giáo dục đại học công lập lọt nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới ở một số lĩnh vực trọng điểm.

Từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc dân, cũng là mục tiêu được Chính phủ đặt ra.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2026-2035 khoảng 580.133 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách Trung ương hơn 349.000 tỷ đồng (chiếm 60,2%); vốn ngân sách địa phương khoảng 115.773 tỷ đồng (chiếm 19,9%). Còn lại là vốn đối ứng và huy động các nguồn hợp pháp khác.

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 17/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Thẩm tra sơ bộ nội dung này, Ủy ban Văn hóa và xã hội đề nghị nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng điều kiện bảo đảm tính khả thi của các chỉ tiêu 30% (đến năm 2030) và 100% (đến năm 2035) số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Về dự kiến nguồn lực, Thường trực cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ căn cứ và tính khả thi của việc xác định tổng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình nhằm giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý Chương trình cần tránh dàn trải, tập trung vào những vấn đề cấp bách, cốt lõi, xác định rõ đối tượng ưu tiên để có giải pháp về nguồn vốn tương xứng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Chủ tịch Quốc hội, cần thiết lập cơ chế hấp dẫn để huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho giáo dục và đào tạo.

Về nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định khi Chính phủ trình đã tính đến khả năng bố trí nguồn lực thực hiện Chương trình.

Sau khi thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành với các nội dung Chính phủ trình và đề nghị tiếp thu tối đa ý kiến thẩm tra cũng như góp ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội.