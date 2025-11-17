Chủ tịch nước Lương Cường: "Sắp xếp các cơ sở giáo dục để vươn tầm quốc tế"

Tại lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ VIII, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Bộ GD&ĐT cần hiện đại hóa trong giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực, có kỹ năng nghề cao.

Đặc biệt, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Cũng theo Chủ tịch nước Lương Cường, trải qua 80 năm, từ phong trào bình dân học vụ đến những lớp học giữa đạn bom của kẻ thù, từ bảng đen, phấn trắng đến giảng đường công nghệ hôm nay đều là ngọn lửa của sự tận tụy, hy sinh, nhiệt huyết với nghề của các thế hệ nhà giáo.

Chủ tịch nước Lương Cường tại sự kiện (Ảnh: Hải Long).

Nhờ sự tận tâm, kiên cường, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo góp phần làm nên những bước phát triển vượt bậc trong công tác giáo dục nước nhà, làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

“Chúng ta mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, tri ân công lao của các nhà giáo lão thành, các nhà giáo “chiến sĩ” đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc; các thế hệ nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước đã luôn tận tâm, tận lực cống hiến cả cuộc đời, hy sinh xương máu cho sự nghiệp giáo dục nước nhà”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô nhân ngày 20/11, Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục - đào tạo. Kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả (Ảnh: Mỹ Hà).

Thứ hai, triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hoá học đường, văn hoá chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

Thứ ba, tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới, trong đó quan trọng nhất là giáo dục đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

Thứ năm, hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Thứ sáu, hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học. Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả.

Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển để các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; gắn kết các hoạt động đào tạo với nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Thứ bảy, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế.

Cuối cùng, Chủ tịch nước yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả giáo dục - đào tạo, phấn đấu đạt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.

Theo Chủ tịch nước, chúng ta tự hào về những thành tựu rất to lớn của giáo dục Việt Nam đã đạt được nhưng cũng phải thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn.

“Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”, Chủ tịch nước chỉ đạo.