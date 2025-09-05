Hà Nội: Lễ khai giảng đặc biệt của những học sinh hát Quốc ca bằng tay

Lễ khai giảng năm nay trở nên đặc biệt và đáng nhớ hơn bao giờ hết khi đồng loạt các cấp học ở 34 tỉnh thành, các trường cao đẳng và đại học cùng bước vào năm học mới.

Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) cũng không ngoại lệ khi các thầy cô và học trò đều hân hoan trong không khí tựu trường của lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Thầy và trò trường PTCS Xã Đàn xúc động chào cờ, cất cao lời Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong lễ khai giảng hôm nay.

Xúc động khoảnh khắc hát Quốc ca bằng đôi tay.

Em Lê Khánh Hải (ở giữa) là học sinh ưu tú của lớp 9A. Mặc dù có thể chất đặc biệt nhưng em đã vô cùng xuất sắc khi đạt được giải Nhì bảng M2 – Vòng Khu vực và giải Khuyến khích Bảng M2 – Hội thi Tin học trẻ mở rộng năm 2025.

"Qua buổi lễ khai giảng đặc biệt này, chúng em được hiểu thêm về sự phát triển của ngành giáo dục trong 80 năm qua. Trong năm học mới, em mong muốn mình sẽ nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để gặp hái nhiều thành công trong học tập", Hải cho biết.

Đối với Nguyễn Ngọc Trâm Anh, học sinh lớp 9B2, em cảm thấy vô cùng xúc động, tự hào khi lần đầu tiên được hát Quốc ca trong một lễ khai giảng năm học mới với sự xuất hiện của 34 tỉnh thành.

Không khí vui vẻ, rộn ràng tại các lớp học trường PTCS Xã Đàn trong buổi lễ khai giảng. Các thiết bị hỗ trợ đặc biệt là hành trang không thể thiếu đối với các em.

Cô Kim Thị Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B2, đang hỗ trợ học sinh cách sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để bày tỏ sự háo hức, rộn ràng trong ngày lễ trọng đại này.

"Buổi lễ khai giảng năm nay thêm phần đặc biệt khi gắn với kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục, cũng là dịp để thầy trò chúng tôi tự hào về những thành tựu đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, việc truyền hình trực tiếp cũng giúp các con biết đến các cấp lãnh đạo nhà nước, các ban ngành của Bộ Giáo dục", cô Oanh chia sẻ.

Cô cho biết thêm việc tổ chức khai giảng bên trong lớp học cũng vô cùng tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn học sinh khi không cần đứng dưới thời tiết nắng nóng, gây ảnh hưởng sức khoẻ.

Chị Thanh (Hà Nội) là phụ huynh của em Khánh Thi, học sinh lớp 1 trường PTCS Xã Đàn. Tuy đây là đầu tiên Khánh Thi tới trường nhưng em vô cùng háo hức, dậy từ rất sớm để chuẩn bị gặp thầy cô, bạn bè mới.

Sau khi kết thúc lễ khai giảng trực tuyến, thầy cô và học sinh trường PTCS Xã Đàn tập trung tại sân trường để tổ chức phần tiếp theo của buổi lễ.

Ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng trường PTCS Xã Đàn, phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2025-2026: "Mỗi dịp khai giảng là một cơ hội để cho thầy cô giáo có thể giúp cho các con học sinh nhìn lại một năm học qua, động viên các con một năm học mới luôn luôn cố gắng vượt khó để học tốt.

Đây là lần đầu tiên học sinh, sinh viên khắp 34 tỉnh thành được lắng nghe trực tiếp những lời căn dặn của các vị lãnh đạo cấp cao. Tôi tin rằng với một lễ khai giảng đặc biệt, lịch sử như vậy, chúng ta sẽ có một năm học thành công với thầy và trò trên cả nước", ông cho biết.

Học sinh toàn trường cùng nhau đồng diễn tiết mục văn nghệ bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Các cựu học sinh về thăm trường, hòa chung không khí rộn ràng của lễ khai giảng đặc biệt năm nay.