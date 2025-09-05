Lễ khai giảng ở nơi chỉ có 20 học trò, 3 giáo viên

Cùng với không khí khai giảng đặc biệt của cả nước, thầy trò tại các hải đảo cũng bắt đầu một năm học mới với một lễ khai giảng ấm áp.

Tại đặc khu Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, cô và trò Trường Mầm non Hoa Phong Ba cùng điểm trường thuộc Trường Tiểu học Cửa Việt rộn ràng đón lễ khai giảng năm học mới.

Lễ khai giảng của thầy trò ở đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị (Ảnh: Nguyễn Bé).

Cồn Cỏ cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông, là xã đảo nhỏ nhất cả nước với diện tích 2,3km2.

Trên đảo hiện có 20 học sinh cùng 3 cô giáo đứng lớp. Trong đó có 13 học sinh mầm non với 2 giáo viên phụ trách và 7 học sinh tiểu học với giáo viên tiểu học duy nhất là cô Võ Thị Thơi, sinh năm 1971.

Cô Võ Thị Thơi trước đây là giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (theo địa chỉ trước sát nhập) từ năm 2006. Đầu năm học 2023-2024, khi điểm trường tiểu học trên đảo Cồn Cỏ được thành lập, cô Thơi đã quyết định xin ra đảo công tác.

Đặc biệt, trong 7 học sinh tiểu học ở đảo Cồn Cỏ, có 3 em được báo Dân trí đỡ đầu là các em Lê Bùi Thiên Ý, Hồ Thị Trúc Mai và Nguyễn Thiên Phúc, học sinh lớp 3.

Cô giáo Nguyễn Thị Bé, giáo viên mầm non Trường mầm non - Tiểu học Hoa Phong Ba bước sang năm thứ 7 dạy học trên đảo Cồn Cỏ.

Cô Bé chia sẻ, trẻ em trên đảo có nhiều thiệt thòi hơn so với trẻ ở đất liền, vì bố mẹ các em là các chiến sĩ đóng quân trên đảo hoặc những người làm nghề biển, ít có thời gian chăm sóc con.

Trên đảo Cồn Cỏ, toàn bộ có 20 học sinh và 3 giáo viên (Ảnh: Nguyễn Bé).

Còn tại đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lễ khai giảng đầu tiên kể từ ngày đảo trở thành đặc khu bắt đầu từ sáng sớm ngày 5/9. Năm học 2025-2026, đặc khu Lý Sơn có khoảng 4.500 học sinh.

Tại Trường Tiểu học An Hải, 43 cán bộ, giáo viên của nhà trường có mặt từ sớm để chào đón học sinh đến trường.

Năm học này, Trường Tiểu học An Hải đón 136 học sinh vào lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 694 em.

Phần lớn các em là con em nông dân, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh rất quan tâm đầu tư cho con em học tập. Cùng với đó, giáo viên nhà trường đã nỗ lực dạy tốt, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhờ đó, đến nay chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Trường Tiểu học An Hải, đặc khu Lý Sơn đón học sinh lớp 1 bước vào năm học mới (Ảnh: Trường Tiểu học An Hải)

Trong năm học 2024-2025, nhà trường có 56% số học sinh được khen thưởng; 4 giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi.

Bước vào năm học mới 2025-2026, cán bộ, giáo viên của nhà trường quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu thi đua dạy tốt, trách nhiệm, tận tuỵ vì học sinh để xứng đáng với sự tin tưởng của phụ huynh và toàn xã hội.