Không khí rộn ràng, hân hoan trong ngày khai giảng trên toàn quốc

Sáng 5/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 tổ chức tại Hà Nội. Cùng dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng các cán bộ, giảng viên ngành giáo dục, các em học sinh, sinh viên (Ảnh: Thành Đông).

Lễ chào cờ thiêng liêng đồng loạt được tổ chức tại các trường học trên 34 tỉnh, thành của cả nước trong sáng nay (Ảnh: Thành Đông).

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh trống khai giảng năm học 2025-2026 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) (Ảnh: Thành Đông).

Ghi nhận tại điểm cầu Trường THPT Phan Huy Chú (phường Đống Đa, Hà Nội), bầu không khí khai giảng rộn ràng, hân hoan bao trùm khắp sân trường. Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh, thành.

Trong sắc cờ đỏ thắm tung bay và tiếng trống khai trường rộn rã, niềm vui và sự phấn khởi ánh lên trên từng gương mặt thầy và trò, khiến ngày tựu trường thêm phần trang trọng và ý nghĩa (Ảnh: Mạnh Quân).

Lễ khai giảng của trường năm nay vinh dự có sự hiện diện của các lãnh đạo TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tạo nên không khí trang trọng và ý nghĩa cho thầy và trò nhà trường (Ảnh: Mạnh Quân).

Nguyễn Phúc Nguyên, học sinh lớp 10D3 Trường THPT Phan Huy Chú (phường Đống Đa, Hà Nội) đến trường trong niềm háo hức. Dù từng bước chân còn chậm chạp với đôi nạng do bị thương ở chân, em vẫn mang trong mình hy vọng và quyết tâm bước vào năm học mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Tại điểm trường TPCS Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), hơn 1.500 học sinh cùng đông đảo phụ huynh đã hòa chung niềm hân hoan, rạng rỡ trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Không chỉ là ngôi trường gieo mầm tri thức, Nguyễn Đình Chiểu còn là mái ấm đặc biệt, nơi nuôi dưỡng niềm tin và chắp cánh ước mơ cho nhiều học sinh kém may mắn, trong đó có các em khiếm thị, khuyết tật, giúp các em vững vàng hơn trên hành trình tìm kiếm tri thức và hòa nhập với cộng đồng (Ảnh: Hải Long).

Cô và trò trong ngày khai giảng đặc biệt tại trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam)

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM đến dự lễ khai giảng tại điểm Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa, TPHCM) (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại lễ khai giảng của Trường THPT Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, đã trao bảng tượng trưng tặng thẻ Bảo hiểm y tế đến ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó giám đốc Sở GD&DT Cần Thơ.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết với chương trình tặng thẻ BHYT đến học sinh khó khăn, năm học 2025-2026 là năm thứ 4 liên tiếp báo Dân trí triển khai thực hiện (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, những gương mặt rạng rỡ, phấn khởi của học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà, TPHCM) hiện lên qua từng bức ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò (Ảnh: Nam Anh).

Nét duyên dáng cùng vẻ rạng rỡ, phấn khởi của những nữ sinh Trường THPT Trần Phú (TPHCM) đã góp thêm sắc màu tươi trẻ, trong sáng cho không khí ngày khai giảng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng ấn tượng và giàu sắc màu nghệ thuật, với sự góp mặt đông đủ của các học viên trên sân khấu (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Các em học sinh và thầy cô giáo ở Ninh Bình nghiêm trang trong lễ chào cờ chào đón năm học mới (Ảnh: Thái Bá).

Không khí vui tươi, hứng khởi của các em học sinh lớp 1 trường Tiểu học Yên Hoà (Hà Nội) trong sáng nay (Ảnh: Quốc Dũng).

Các cán bộ, chiến sĩ hải quân cũng chính là phụ huynh và trẻ đến trường trong ngày khai giảng ở đảo Đá Tây, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Tại các đảo Trường Sa, Song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), các em học sinh đã nô nức đến trường. Trước đó, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh cùng học sinh đã chung tay vệ sinh, trang trí, chuẩn bị cho ngày hội đến trường (Ảnh: Vùng 4 Hải quân).

Một tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới của các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam ở Trường Tiểu học Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa (Ảnh: Vùng 4 Hải Quân).

Lễ Khai giảng tại Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Lâm Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị được tổ chức. Đây là ngôi trường nằm ở khu vực miền núi của tỉnh Quảng Trị với 1 điểm chính và 5 điểm lẻ. Năm học 2025-2026, nhà trường có 345 học sinh (Ảnh: Tiến Thành).

Tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai, từ sáng sớm, những chuyến xe đưa con em công nhân đi dự khai giảng ra vào tấp nập trong các dãy trọ công nhân và những tuyến đường ven các khu công nghiệp.

Anh Lê Văn Khánh (phường Tân Triều, Đồng Nai), phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Năm nay con vào lớp 1 nên rất háo hức dự khai giảng. Con dậy từ sớm, được mẹ chuẩn bị trang phục để tôi chở đến trường. Hy vọng con học tập tốt, sớm hoà nhập môi trường cùng các bạn”.