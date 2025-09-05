Các trường đại học, cao đẳng đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới

Đây cũng là dịp cả nước mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

Thứ trưởng Bộ Y tế cùng dự khai giảng năm học mới

Tại Trường Đại học Y Dược TPHCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đã đến chúc mừng thầy và trò trường nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tặng hoa chúc mừng lễ khai giảng của Trường Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: Khánh Ly).

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của cả nước.

“Đây không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, mà còn để mỗi người xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc phát triển giáo dục và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, nguồn lực then chốt để phát triển bền vững đất nước”, vị hiệu trường chia sẻ.

Ông Đạt cho biết, về kết quả học tập năm học 2024-2025, nhà trường đang có 11.217 sinh viên đang theo học, trong đó tỷ lệ sinh viên xuất sắc là 9,4%, giỏi 20,7%, khá 41,6%, yrung bình 18,8% và yếu 9,6%.

Năm 2025, trường tuyển sinh 2.576 chỉ tiêu, kết quả tuyển sinh có 17.975 thí sinh đăng ký xét tuyển. Thủ khoa toàn trường là em Trần Đức Tài, trúng tuyển ngành Y đa khoa với số điểm tuyệt đối là 30 điểm.

Nhà trường tuyên dương các thủ khoa đầu vào có điểm xét tuyển xuất sắc (Ảnh: Khánh Ly).

Nhắn gửi tới thầy và trò nhà trường, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh: “Muốn làm thầy thuốc thì phải học suốt đời, tôi mong muốn các em phải học tập, nghiên cứu khoa học góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà”.

Ông nói, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, do đó, sinh viên hãy đoàn kết, phải có tinh thần làm việc nhóm, chia sẻ những khó khăn trong quá trình học tập, đây là nền tảng để chúng ta cùng nhau phát triển bền vững.

Thứ trưởng căn dặn thầy cô giáo, ngoài truyền đạt kiến thức chuyên ngành, còn cần thêm truyền đạt, đào tạo góp phần hình thành nhân cách, rèn y đức cho sinh viên ngay từ khi bước chân vào trường.

Gần 6.000 tân sinh viên hòa vào không khí khai giảng toàn quốc tại Trường Đại học Bách khoa HCM

Tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM buổi lễ khai giảng ghi dấu ấn với nhiều con số ấn tượng trong mùa tuyển sinh năm nay: Gần 48% thí sinh trúng tuyển có điểm thi đánh giá năng lực (ĐGNL) từ 900 điểm trở lên, gần 21% vừa đạt từ 27 điểm thi tốt nghiệp THPT vừa từ 900 điểm thi ĐGNL, hơn 3.300 em có chứng chỉ tiếng Anh chuẩn quốc tế.

Theo nhà trường, TPHCM tiếp tục là địa phương có tỷ lệ sinh viên trúng tuyển cao nhất với hơn 3.500 em, trong đó Trường THPT Mạc Đĩnh Chi dẫn đầu. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên nữ chiếm khoảng 1/5 tổng số tân sinh viên của trường.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM và các nhà tài trợ trao khen thưởng cho sinh viên xuất sắc đầu khoá (Ảnh: Tuyết Lưu).

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng trường, nhấn mạnh: “Khi thế giới ngày càng “phẳng”, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số càng được phổ cập thì cũng là lúc đời sống biến chuyển nhanh chóng, từ khoa học - kỹ thuật đến ngành nghề lao động và các mặt khác của đời sống xã hội.

Vì thế, trang bị kỹ năng thích nghi và ứng biến, cởi mở trong tư duy và hành động, chủ động tiếp cận và tận dụng lợi ích của các ứng dụng công nghệ số là rất quan trọng đối với hành trình học tập, trau dồi bản thân của các em”.



Ông Thanh Phong hy vọng các sinh viên hãy tin tưởng vào sự đồng hành, hỗ trợ của nhà trường và mong muốn các em sẽ có sự chuẩn bị toàn diện từ kỹ năng thích ứng đến khả năng ứng biến trong thời đại số.

Trường Đại học Luật TPHCM tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác giáo dục

Đây là năm đầu tiên Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Lễ khai giảng năm học mới đồng loạt cùng cả nước theo chủ trương của Bộ GD&ĐT.

Giảng viên, sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM cùng hát quốc ca với học sinh, giáo viên cả nước (Ảnh: Nhà trường).

Sau phần lễ trang trọng được thực hiện chung toàn quốc, TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng nhà trường, đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng, chính thức khởi động năm học 2025-2026.

TS Lê Trường Sơn cho biết, năm học 2024-2025 đã khép lại với nhiều thành tựu nổi bật. Trong đó, về cơ sở vật chất, nhà trường đã đưa cơ sở 3 vào khai thác, chuẩn bị triển khai phân hiệu tại Nha Trang và miền Trung, đồng thời nâng cấp các cơ sở hiện có.

Bước sang năm học 2025-2026, nhà trường tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm hướng tới mục tiêu xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và có uy tín trong khu vực.

Một điểm nhấn quan trọng khác của lễ khai giảng năm nay là nghi thức trao tặng 15.000 tài khoản AI và chatbot hỗ trợ học tập do một công ty dành tặng trường.

Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thiết thực, giúp sinh viên và giảng viên có thêm công cụ học tập và nghiên cứu hiện đại, mà còn thể hiện bước đi tiên phong của ULAW trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác giáo dục.

Học viện Múa Việt Nam: Giai điệu khai trường giữa những bước nhảy

Không khí khai giảng tại Học viện Múa Việt Nam mang đến một sắc thái riêng biệt với màn biểu diễn đến từ chính học viên, sinh viên.

Các sinh viên và giảng viên đã cùng nhau tề tựu tại hội trường, dõi theo từng khoảnh khắc trang trọng của Lễ khai giảng năm học mới qua màn hình chiếu lớn, được truyền hình trực tiếp từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Không gian dù chỉ qua màn ảnh nhưng vẫn tràn đầy sự trang nghiêm và háo hức. Sau phần nghi lễ chung của toàn quốc, Học viện Múa Việt Nam tiếp tục chương trình với những tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" đậm chất nghệ thuật.

Các sinh viên, từ những vũ công ballet tài năng đến những người say mê múa dân gian, đã mang đến những màn trình diễn uyển chuyển, tinh tế, như một lời chào mừng năm học mới đầy cảm hứng và đam mê. Những bước nhảy không chỉ thể hiện tài năng mà còn là niềm tự hào, khao khát cống hiến cho nghệ thuật múa của thế hệ trẻ.

Những tiết mục văn nghệ hấp dẫn tại lễ khai giảng Học viện múa Việt Nam (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong buổi lễ ấy, vị lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam đã đọc lá thư chúc mừng năm học mới của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giám đốc học viện cũng gõ những tiếng trống bắt đầu năm học mới.

Buổi lễ khép lại, nhưng dư âm của những vũ điệu và lời chúc vẫn còn đọng mãi, mở ra một năm học hứa hẹn những thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật.

Đây là năm đầu tiên, buổi lễ khai giảng của các trường đại học được diễn ra đồng thời trên cả nước. Lễ khai giảng được truyền hình trực tiếp, chào cờ và hát quốc ca đồng loạt cùng 1 thời điểm cũng như được nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.