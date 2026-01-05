Nhiều quốc gia đồng loạt dừng thi IELTS trên giấy

Theo thông tin từ Hội đồng Anh và IDP, kể từ ngày 8/2 năm nay, Bahrain và Jordan sẽ chính thức chấm dứt tổ chức thi IELTS trên giấy. Trước đó không lâu, Bangladesh cũng đưa ra quyết định tương tự, áp dụng từ ngày 1/2, sau khi nước này phát hiện các vụ việc mua bán đề và đáp án thi trái phép liên quan đến hình thức thi trên giấy.

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ ngưng tổ chức thi IELTS trên giấy (Ảnh minh họa: Telegraph).

Các đơn vị tổ chức cho biết việc chuyển đổi hoàn toàn sang thi trên máy tính nhằm mang lại quy trình thi linh hoạt hơn, thời gian trả kết quả nhanh hơn và hạn chế rủi ro gian lận. Dù thay đổi phương thức làm bài, cấu trúc đề thi, nội dung câu hỏi và cách chấm điểm của IELTS vẫn được giữ nguyên giữa hai hình thức.

Không chỉ dừng ở Trung Đông và Nam Á, xu hướng này còn lan sang Đông Á và Trung Á.

Tính đến nay, ít nhất 11 quốc gia và vùng lãnh thổ đã dừng hoặc lên kế hoạch dừng tổ chức thi IELTS trên giấy, trong đó có Việt Nam, Malaysia, Iran, Sri Lanka, Nigeria, Pakistan và Bangladesh. So với tổng số khoảng 40 quốc gia, vùng lãnh thổ đang tổ chức IELTS trên toàn cầu, con số này chiếm hơn một phần tư.

Dù vậy, IELTS trên giấy chưa bị “khai tử” hoàn toàn. Hội đồng Anh và IDP cho biết trong một số trường hợp đặc biệt, như thí sinh cần hỗ trợ riêng hoặc các đơn vị giáo dục có hạn chế về cơ sở vật chất, hình thức thi trên giấy vẫn có thể được xem xét tổ chức.

Song song với việc dừng hẳn, nhiều quốc gia khác áp dụng chính sách chỉ cho phép người cư trú hợp pháp đăng ký thi IELTS trên giấy, trong khi thí sinh nước ngoài bắt buộc phải thi trên máy tính. Quy định này đang được áp dụng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông (Trung Quốc) và một số khu vực khác.

Hội đồng Anh từng lý giải rằng, phần lớn các vụ gian lận trong kỳ thi IELTS có liên quan đến thí sinh không thường trú đăng ký thi trên giấy. Việc siết điều kiện dự thi được xem là biện pháp nhằm bảo vệ tính công bằng và độ tin cậy của kỳ thi.

Tuy được đánh giá cao về tính linh hoạt, thi IELTS trên máy tính cũng từng gặp sự cố. Trong giai đoạn 2023-2025, hơn 63.000 bài thi trên máy tính trên toàn cầu đã phải điều chỉnh điểm do lỗi kỹ thuật, chủ yếu liên quan đến hai kỹ năng nghe và đọc. Tại Việt Nam, hình thức thi IELTS trên giấy cũng đã chính thức khép lại từ cuối tháng 3/2025.

IELTS là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế ra đời từ năm 1989, do IDP, Hội đồng Anh và Cambridge English đồng sở hữu. Mỗi năm, hơn 2 triệu thí sinh trên thế giới tham gia kỳ thi này để phục vụ mục tiêu học tập, làm việc và định cư.