Dự kiến giáo viên bị cấm lợi dụng người thân để dạy thêm

Đây là một trong những điểm mới của dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2024 về dạy thêm, học thêm, được Bộ GD&ĐT công bố chiều 5/1.

Dự thảo quy định trách nhiệm báo cáo của giáo viên khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Trong đó, yêu cầu giáo viên phải báo cáo rõ về mối quan hệ với người đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Theo lý giải của Bộ GD&ĐT, quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Giáo viên và học sinh tiểu học ở Hà Nội (Ảnh: CTV).

Bộ cũng lưu ý, việc báo cáo này hoàn toàn không thay thế giấy phép kinh doanh, không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Đặc biệt, dự thảo cũng bổ sung quy định thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, ủy ban nhân dân cấp xã đến sở GD&ĐT.

“Đây là giải pháp nhằm tăng cường giám sát của toàn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm được nghiêm túc, đúng pháp luật”, Bộ GD&ĐT lý giải.

Cũng theo thông tin phát ra chiều nay (5/1), Bộ GD&ĐT một lần nữa khẳng định, dự thảo thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm và mục đích dự thảo đưa ra là tăng cường các giải pháp nhằm “siết” việc dạy thêm, học thêm đúng quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Dự thảo đồng thời làm rõ trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm tại nhà trường.

Việc sửa đổi Thông tư 29 nhằm nới lỏng giới hạn dạy thêm, học thêm (Ảnh: Mỹ Hà).

“Việc đề xuất tăng thời lượng dạy thêm phải được xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền, bảo đảm không mở rộng đối tượng, không làm biến tướng dạy thêm, học thêm”, Bộ GD&ĐT khẳng định.

Thông tư 29 được Bộ GD&ĐT ban hành hồi tháng 2/2024 từng gây nhiều tranh cãi với những quy định nghiêm ngặt về hoạt động dạy thêm trong trường học. Cụ thể, thông tư này giới hạn việc dạy thêm tại các trường THCS, THPT chỉ được áp dụng cho 3 nhóm đối tượng học sinh (gồm nhóm chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, và học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và yêu cầu phải miễn phí.

Đáng chú ý, Thông tư 29 còn quy định "cứng" mỗi môn học chỉ được tổ chức dạy thêm không quá 2 tiết/tuần.

Ngay khi quy định này có hiệu lực, nhiều giáo viên và phụ huynh cho rằng giới hạn 2 tiết/tuần là không đủ để cải thiện năng lực của học sinh yếu kém hoặc để bồi dưỡng sâu cho học sinh giỏi.

Đầu tháng 12 vừa qua, Bộ GD&ĐT công bố sửa Thông tư 29 với một số nội dung nhằm nới lỏng giới hạn này.