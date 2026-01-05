Kỷ luật cảnh cáo hiệu phó dạy thêm "chui" trong trường vào ban đêm

Ngày 5/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đã có quyết định thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành.

Bà Nguyễn Thị Lý bị kỷ luật vì đã tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường không đúng quy định.

Trường THCS Ninh Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình).

Ông Vũ Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư cho biết thêm, phường đã thành lập hội đồng kỷ luật, trong tuần này sẽ thống nhất trong lãnh đạo để ra quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành và giáo viên có vi phạm.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, sau khi nhận được ý kiến phản ánh của phụ huynh học sinh về việc cô Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Bình và cô Vũ Thị Lan Anh (giáo viên dạy môn tiếng Anh của trường) tổ chức dạy thêm tại phòng học của nhà trường từ 19h đến 21h, lãnh đạo phường Hoa Lư đã yêu cầu kiểm tra xác minh, làm rõ.

Sau khi xác minh làm rõ, bà Hoàng Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành đã có báo cáo Đảng ủy cũng như UBND phường Hoa Lư về sự việc. Cụ thể, sự việc Phó Hiệu trưởng nhà trường và giáo viên dạy thêm tại trường nhưng chưa báo cáo là sai quy định.

Hình ảnh học sinh đến Trường THCS Ninh Thành học thêm vào ban đêm (Ảnh chụp từ camera người dân cung cấp).

Lý do tổ chức dạy thêm, học thêm "chui" trong trường vào buổi tối theo cô Nguyễn Thị Lý là để "thuận tiện trong công tác quản lý".

Còn cô Vũ Thị Lan Anh đưa ra lý do là do hộ kinh doanh đã đăng ký phải tu sửa nhà để cưới con, không muốn việc học của học sinh bị gián đoạn nên tự đưa học sinh đến học tại nhà trường vào thời điểm 19-21h tối thứ sáu và tối chủ nhật.