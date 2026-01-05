Trường học bắt buộc sinh viên truyền thông học AI

Trước sự thay đổi nhanh chóng của ngành truyền thông dưới tác động của công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), loạt cơ sở giáo dục tại Singapore đang tăng cường hợp tác với doanh nghiệp để đào tạo cho sinh viên. Số lượng đối tác của nhiều trường đã tăng tới 50% so với năm trước.

Các trường chủ động liên kết với doanh nghiệp trong các lĩnh vực truyền thông, công nghệ và viễn thông nhằm giúp sinh viên theo kịp xu hướng mới và đáp ứng nhu cầu nhân lực đang thay đổi của thị trường.

Việc hợp tác với doanh nghiệp giúp sinh viên sớm tiếp cận thực tế, làm quen với công nghệ mới và các ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung (Ảnh: CNP).

Cụ thể, Trường Bách khoa Temasek lần đầu tiên cho sinh viên năm nhất học môn kết hợp giữa AI và phân tích dữ liệu. Mục tiêu là đào tạo người làm nội dung không chỉ có khả năng sáng tạo mà còn biết sử dụng AI, hiểu và khai thác dữ liệu để phục vụ chiến lược nội dung.

Tại Trường Bách khoa Ngee Ann, số lượng hợp tác với doanh nghiệp tăng 25% trong vòng một năm. Các lớp học kết hợp cùng doanh nghiệp cho phép sinh viên thử nghiệm những định dạng nội dung mới như micro - drama (phim ngắn nhiều tập), đồng thời thực hiện các dự án theo yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp.

Trường Nghệ thuật, Thiết kế và Truyền thông thuộc Đại học Công nghệ Nanyang cho biết số lượng hợp tác trong và ngoài nước đã tăng 50% kể từ năm 2024. Nhờ đó, sinh viên có thêm cơ hội học tập và trải nghiệm trong các lĩnh vực như công nghệ, thiết kế trò chơi và truyền thông mạng xã hội.

Dù AI được đưa vào giảng dạy, nhà trường vẫn coi nền tảng nghệ thuật là yếu tố cốt lõi giúp sinh viên sử dụng hiệu quả các công cụ, trong đó có AI tạo sinh.

Trong khi đó, Trường LASALLE đã đưa nội dung về công nghệ nhập vai và truyền thông mới vào chương trình học từ năm 2023. Trường cũng đang xem xét bổ sung kiến thức về phân tích dữ liệu, nhưng vẫn tập trung đào tạo kỹ năng sáng tạo và kể chuyện. Bên cạnh đó, LASALLE ký hợp tác ba năm với Mediacorp, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia các dự án thực tế như phim tài liệu và thiết kế, qua đó nâng cao kinh nghiệm nghề nghiệp.

Nguyễn Hữu Đạt