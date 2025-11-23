Cô giáo U60 với cách dạy tiếng Anh thu hút học trò

Đó là chia sẻ của cô Trần Thị My, một trong những giáo viên ở tỉnh Cà Mau tiên phong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo vào việc giảng dạy môn tiếng Anh. Cô My, 51 tuổi, hiện là giáo viên môn tiếng Anh tại Trường THPT Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau).

"Chắc là tiếng Anh đã chọn mình"

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về cơ duyên đến với ngành giáo dục, cô Trần Thị My cho biết, gia đình có truyền thống theo nghề giáo. Với tình yêu mến thầy cô thời còn học phổ thông cũng đã hun đúc My yêu nghề này từ nhỏ.

Cô nói, việc mình chọn môn tiếng Anh để làm sự nghiệp giảng dạy rất tình cờ. Bởi hồi học phổ thông, sở trường của cô là các môn tự nhiên toán, hóa, sinh, còn tiếng Anh chỉ là sở đoản.

"Lúc đó phải thi môn tiếng Anh để tốt nghiệp phổ thông nên tôi mới bắt đầu tập trung học môn này. Tôi học đúng 1,5 tháng rồi thấy môn tiếng Anh rất thú vị, cũng dễ học, dễ hiểu", cô My chia sẻ.

Sau này thấy rằng tiếng Anh giúp mình rất nhiều, trong đó có việc tiếp cận công nghệ, các ứng dụng giảng dạy, cô My ví von: "Chắc là tiếng Anh đã chọn mình".

Cô Trần Thị My trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí về giảng dạy môn tiếng Anh (Ảnh: T.M).

Thời điểm dịch Covid-19, khi việc dạy học trực tuyến còn xa lạ với nhiều giáo viên vùng sâu, vùng xa, cô Trần Thị My cùng đồng nghiệp sáng lập nhóm “Giáo viên sáng tạo Mekong” để chia sẻ kỹ năng công nghệ và phương pháp giảng dạy online, giúp nhiều giáo viên tự tin dạy học sinh qua màn hình.

Trong năm 2021, cô My làm diễn giả tham gia hội thảo quốc tế về giảng dạy ngoại ngữ trong bối cảnh Coivid-19. Cô chia sẻ kinh nghiệm đổi mới bài giảng, giúp học sinh cảm thấy học trực tuyến cũng gần gũi, hấp dẫn như trong lớp học trực tiếp thường ngày.

Vào năm 2022, cô My vinh dự là giáo viên tiếng Anh duy nhất của tỉnh Bạc Liêu (cũ) trình bày tham luận khoa học tại Đại học Nha Trang. Sang năm 2023, cô tiếp tục tham dự hội thảo tại Học viện An ninh nhân dân, với bài trình bày “Ứng dụng AI và Robot trong giảng dạy tiếng Anh”.

Trong năm 2024, cô My cũng góp mặt tại Đại học Kinh tế TPHCM với đề tài “Ứng dụng AI và DiD Website trong việc nâng cao khả năng nói tiếng Anh tự nhiên cho học sinh trung học”.

Cô Trần Thị My (thứ 4 từ trái qua) tham gia một chương trình báo cáo giảng dạy môn tiếng Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây trong năm 2025, tại Đại học Cần Thơ, cô Trần Thị My có trình bày đề tài “Blended Learning - Dạy học kết hợp cho học sinh vùng khó khăn”, thể hiện tâm huyết của một nhà giáo luôn đặt học sinh ở trung tâm của đổi mới sáng tạo.

Nắm bắt công nghệ, truyền cảm hứng học môn "khó nhằn"

Cô giáo U50 chia sẻ, cô bắt đầu tiếp cận công nghệ khi học chương trình thạc sĩ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh hồi năm 2011. Ban đầu, cô cũng gặp nhiều trở ngại, bởi công nghệ rất mới đối với bản thân. Nhưng thấy rằng công nghệ sẽ giúp ích rất nhiều trong công việc nên cô đã tìm tòi, nghiên cứu, và may mắn trường có cơ sở vật chất hỗ trợ cô rất nhiều trong việc giảng dạy.

"Giai đoạn đầu khó khăn đánh giá học sinh qua công nghệ số, do các em không quen sử dụng. Rồi mình phải hướng dẫn từng dấu chẩm, phẩy để ứng dụng như thế nào không có lỗi sai, để các em đạt điểm cao", cô Trần Thị My chia sẻ.

Cô My trong một buổi giảng dạy học sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Việc dùng công nghệ như khi viết bài tiếng Anh, các em có thể dùng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để lấy ý tưởng. Nhưng mình có phần mềm quét xem các em có sử dụng 100% nội dung từ ứng dụng không. Khi liệt kê ra được các em chép từ trang này, chiếu lên nhận xét, các em thích thú thốt lên "à, cô biết luôn kìa"", cô My nói đó cũng là cách tạo không khí hào hứng trong học tập.

Hoặc về nghe trong môn tiếng Anh, theo cô My, các em có thể dùng ứng dụng luyện giọng để chỉnh sửa tới khi nói được như người bản ngữ. Khi kết hợp công nghệ, các em cũng không cần lọ mọ viết mấy chục lần như ngày xưa, mà có thể ứng dụng phần mềm để học từ một cách dễ nhớ hơn.

"Sử dụng các ứng dụng công nghệ tựu trung lại là làm sao phục vụ tốt nhất cho các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh của học sinh”, cô My nhấn mạnh hiệu quả đổi mới sáng tạo trong giảng dạy.

Cô Trần Thị My cũng cho rằng, công nghệ hiện đại chỉ hỗ trợ giúp cho mình phần nào đó như có thời gian chuẩn bị bài nhanh hơn, học hứng thú hơn,… chứ không thể thay thế hoàn toàn cách học truyền thống. Bởi theo cô, thời gian qua thấy "không phải học sinh nào cũng có đầy đủ điều kiện tiếp cận công nghệ, nên vẫn phải kết hợp cả 2 phương pháp giảng dạy này".

Theo cô My, học tiếng Anh phải tự tin, không sợ sai, áp dụng công nghệ sẽ cảm thấy hứng thú hơn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo cô giáo U50 đến từ Trường THPT Bạc Liêu có 30 năm giảng dạy môn tiếng Anh, kinh nghiệm cho thấy với môn ngoại ngữ, rào cản đầu tiên là các em học sinh thiếu tự tin vào bản thân.

Cô My chia sẻ, các em nên bỏ suy nghĩ "mình tệ tiếng Anh, sợ nói không đúng ngữ pháp, phát âm không chuẩn…” mà phải tự tin, chẳng hạn như dám đứng trước lớp nói một đoạn tiếng Anh hay thẳng thắn trò chuyện với giáo viên sẽ thấy học hứng thú hơn.

"Các em cũng phải mạnh dạn, không sợ sai, tích lũy vốn từ. Khi khắc phục được một số hạn chế này, các em sẽ có lợi thế, cảm thấy tiếng Anh rất dễ chứ không khó nhằn", cô Trần Thị My nhắn nhủ học sinh.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô Trịnh Minh Hiếu, Phó hiệu trưởng Trường THPT Bạc Liêu, cho biết trong quá trình giảng dạy tại trường, cô My luôn đáp ứng yêu cầu về chuyên môn. Cô My được Sở Giáo dục và Đào tạo cử đi tham gia các chương trình giảng dạy bên ngoài, nhà trường luôn tạo điều kiện để cô hoàn thành nhiệm vụ.