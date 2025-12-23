Ấn định thời điểm trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025

Hiện tại, danh sách rút gọn cho các danh hiệu đã được công bố. Theo đó, ở hạng mục cao quý nhất, hạng mục QBV nam Việt Nam, 5 gương mặt hiện có số điểm cao nhất gồm Đình Bắc, Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức và thủ môn Trần Trung Kiên.

Đình Bắc là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu QBV Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong số này, Đình Bắc hiện là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu, sau khi cầu thủ của CLB Công an Hà Nội (CAHN) được bầu là cầu thủ hay nhất tại các giải U23 Đông Nam Á 2025 và SEA Games 33.

Ở hạng mục QBV dành cho nữ, 5 ứng cử viên cao điểm nhất hiện có Huỳnh Như, Vạn Sự, Bích Thùy, Thùy Trang, Hải Yến.

Năm nay, có thể Huỳnh Như sẽ rơi khỏi top 3. Tuổi tác khiến cho cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam không còn tỏa sáng liên tục ở các giải trong nước và quốc tế. Ngược lại, Bích Thùy hiện được đánh giá cao, nhờ cô thi đấu xuất sắc tại SEA Games 33.

Ngoài các danh hiệu QBV nam và QBV nữ, BTC còn trao giải QBV futsal Việt Nam 2025, cầu thủ trẻ nam hay nhất, cầu thủ trẻ nữ hay nhất, cũng như ngoại binh xuất sắc nhất trong năm qua.

Gala trao giải QBV Việt Nam năm 2025 sẽ diễn ra tối 26/12, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM). Danh hiệu do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, đã được duy trì liên tục trong suốt 30 năm qua.