Israel tuyên bố sẽ không bao giờ rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ngày 23/12 cho biết quân đội Israel sẽ không bao giờ rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza vì lý do an ninh, đồng thời nói rằng Tel Aviv sẽ thiết lập một đơn vị quân - dân sự tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Theo một kế hoạch hòa bình do Mỹ hậu thuẫn được Israel và Hamas ký kết vào tháng 10, quân đội Israel sẽ dần dần rút hoàn toàn khỏi dải đất ven biển và Israel sẽ không tái lập các khu định cư dân sự tại đây.

“Chúng tôi đang hiện diện sâu bên trong Gaza và sẽ không bao giờ rút khỏi toàn bộ Gaza. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi ở đó để bảo vệ, để ngăn chặn việc những gì đã xảy ra tái diễn”, ông Katz nói trong một bài phát biểu, ám chỉ cuộc tấn công của nhóm vũ trang Hamas vào Israel ngày 7/10/2023.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từ chối bình luận về tuyên bố này..

Khi đề cập đến các đơn vị của quân đội Israel, ông Katz nói: “Khi đến thời điểm, ở bắc Gaza, chúng tôi sẽ xây dựng các đơn vị Nahal thay cho các cộng đồng Israel đã bị di dời. Chúng tôi sẽ làm điều đó theo cách đúng đắn, vào thời điểm thích hợp. Chúng tôi không tin tưởng bất kỳ ai khác trong việc bảo vệ công dân của mình. Ông đồng thời cho rằng Israel cũng cần hiện diện tại Li Băng và Syria.

Việc ông Katz nhắc đến các "cộng đồng bị di dời" dường như ám chỉ việc Israel rút toàn bộ các khu định cư Do Thái khỏi Gaza vào năm 2005.

Các đơn vị Nahal trong quân đội Israel dành cho dân thường muốn nhập ngũ, bao gồm 1 năm huấn luyện tiền quân sự cùng các chương trình tình nguyện. Trong lịch sử, các đơn vị này từng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các cộng đồng Israel tại một số khu vực mà họ hiện diện.

Trong suốt 2 năm chiến sự tại Gaza, ông Netanyahu nhiều lần loại trừ khả năng tái lập các khu định cư ở Gaza. Israel sẽ bước vào năm bầu cử 2026, và vấn đề này được dự báo sẽ là một chủ đề then chốt.