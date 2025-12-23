TPHCM dự kiến khởi công Vành đai 4 vào giữa năm 2026

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND thành phố kế hoạch tổng thể triển khai siêu dự án Vành đai 4.

Dự án có tổng chiều dài 159km, đi qua 3 địa phương gồm TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.400 tỷ đồng.

Hướng tuyến Vành đai 4 TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).

Về lộ trình triển khai hạng mục giải phóng mặt bằng và đường song hành, Sở Xây dựng TPHCM đặt mục tiêu ban hành quyết định thu hồi đất và tiến hành chi trả tiền đền bù từ tháng 2/2026; bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng và khởi công dự án vào tháng 6/2026; hoàn thành dự án vào quý I/2028.

Với hạng mục cao tốc chính tuyến (thực hiện theo hợp đồng BOT), TPHCM sẽ phê duyệt dự án vào tháng 3/2026; lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng BOT vào tháng 6/2026 và khởi công dự án vào tháng 9 cùng năm; hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2028.

Về nguyên tắc triển khai, UBND TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các dự án thành phần trên địa phận từng địa phương. UBND TPHCM là cơ quan đầu mối theo dõi tổng thể toàn dự án.

Trước đó, ngày 27/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Vành đai 4 TPHCM.

Dự án được chuẩn bị đầu tư từ năm 2025, hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2029. Các dự án thành phần đầu tư theo hình thức BOT được áp dụng cơ chế bảo đảm đầu tư, cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu theo quy định.

UBND TPHCM xác định Vành đai 4 là tuyến đường liên vùng, kết nối các cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, TPHCM - Trung Lương...