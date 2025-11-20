Người thầy 18 năm “gieo hy vọng” qua 31 lần hiến máu

Từ giọt máu cứu người thân đến hành trình sẻ chia

Từ giọt máu cứu người thân đến hành trình sẻ chia không ngừng nghỉ, thầy Lê Ngọc Chế, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thạch, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa, đã âm thầm cho đi bằng cả trái tim.

Ở tuổi 54, với hơn 35 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", thầy Chế không chỉ tận tâm với công việc mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những hành động thiết thực. Nhiều năm qua, thầy đều đặn tham gia các đợt hiến máu tình nguyện tại địa phương và các câu lạc bộ.

Thầy Chế trong một lần hiến máu (Ảnh: Hạnh Linh).

Hành trình hiến máu của thầy bắt đầu từ gần 20 năm trước, khi người cháu mắc bệnh tim bẩm sinh cần phẫu thuật khẩn cấp. Nhóm máu phù hợp của thầy đã giúp ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Từ lần hiến máu đặc biệt ấy, thầy đã 31 lần hiến máu toàn phần, một lần hiến tiểu cầu và vận động được 350 người cùng tham gia.

"Hiến máu không ảnh hưởng sức khỏe. Ngược lại, tôi thấy mình đang tiếp thêm động lực sống cho người bệnh", thầy Chế chia sẻ.

Thầy Chế đọc báo, trò chuyện cùng với các em học sinh trong trường (Ảnh: Hạnh Linh).

Sinh ra trong gia đình nghèo, thầy Chế thấu hiểu nỗi bất lực khi bệnh tật ập đến. Ngay cả khi chưa đủ điều kiện hiến máu, thầy vẫn chia sẻ thông tin, kêu gọi mọi người giúp đỡ bệnh nhân cần máu. "Người nghèo khi ốm đau, họ thực sự cần những bàn tay chìa ra", thầy bộc bạch.

Năm 2012, thầy Chế đã kịp thời hiến máu cứu một bé trai 2 tuổi tên Vũ (xã Thiệu Trung, Thanh Hóa) đang phẫu thuật tim. Ca phẫu thuật thành công, gia đình bé tìm đến cảm ơn nhưng thầy chỉ nhận tấm lòng, còn vật chất xin tặng lại cho bé. "Nghe tin bé đã khỏe mạnh và đi học trở lại, tôi rất hạnh phúc", thầy nhớ lại.

Gieo sự tử tế qua những chuyến đi và ước nguyện hiến mô, tạng

Bên cạnh công việc ở trường, thầy Chế còn dành niềm đam mê đặc biệt cho những chuyến đi. Với thầy, mỗi hành trình không chỉ để khám phá mà còn để lan tỏa sự tử tế và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Thầy Chế đi phượt bằng xe đạp chinh phục những cung đường vùng cao (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ mùa hè 2012, thầy bắt đầu hành trình "phượt" mang yêu thương đến vùng khó bằng xe đạp địa hình, sau đó là xe máy và ô tô.

Năm 2021, trong chuyến đi phượt ở bản Mó (xã Xuân Thái, huyện Như Thanh cũ), thầy đã gặp bé Loan, một học sinh lớp 4 có hoàn cảnh khó khăn. Trở về, thầy vận động bạn bè, quyên góp được 47 triệu đồng và gửi sổ tiết kiệm tặng 3 mẹ con bé.

Thầy Chế là một trong 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thấm thía giá trị của sẻ chia, thầy Chế còn ấp ủ ước mơ thành lập Câu lạc bộ tự nguyện hiến tặng mô, tạng sau khi chết não. Thầy đã trở thành người đầu tiên đăng ký hiến mô, tạng với Trung tâm Điều phối Quốc gia, sau đó vận động đồng nghiệp và người thân cùng tham gia. Đến nay đã có 7 người đăng ký.

"Tôi hy vọng tinh thần hiến tặng không chỉ dừng ở gia đình, nhà trường mà lan rộng ra cộng đồng, trở thành nét đẹp của ngành giáo dục", thầy thổ lộ.

Với thầy Chế những chuyến đi là để chia sẻ giá trị tốt đẹp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thầy Chế cho rằng điều cốt lõi trong hành trình của mình là truyền cảm hứng "sống đẹp" đến người trẻ. "Thanh xuân chỉ có một lần, hãy sống cho xứng đáng. Tuổi trẻ là cho đi, là dám sống vì cộng đồng và thắp lên những điều tử tế", thầy tâm niệm.

Ông Trần Phú Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Trang, nhận xét thầy Chế là nhà giáo "tâm sáng, lòng bền", luôn tiên phong trong các phong trào của địa phương.

"Thầy Chế không chỉ làm tốt vai trò của một hiệu trưởng mà còn là tấm gương về lối sống đẹp. Cách thầy lan tỏa tinh thần nhân ái, sự tử tế và lòng sẻ chia đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn tại địa phương", ông Dũng khẳng định.