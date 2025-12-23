Tài xế ô tô biển xanh bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu trên cao tốc

Ngày 23/12, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.MH. (trú tại Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô biển xanh 80A đi vào làn đường ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm trên, ông H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Hình ảnh chiếc ô tô biển xanh có hành vi vượt ẩu, đi sang làn đường ngược chiều trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h47 ngày 16/12 tại cao tốc Hà Nội - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai) anh H. điều khiển ô tô biển số 80A-018.xx (nền xanh, chữ trắng) đi không đúng làn đường quy định. Hành vi vi phạm của tài xế bị camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Cảnh sát sau đó đã tra cứu trên hệ thống đăng ký xe và ra thông báo xử phạt với chủ xe biển xanh, đồng thời cử tổ công tác trực tiếp đến trụ sở làm việc của chủ phương tiện trên, là một cơ quan hành chính tại Trung ương để xác minh.

Qua đó, CSGT xác định người điều khiển ô tô trên là ông N.M.H..

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Ngày 22/12, lái xe N.M.H. đã đến trụ sở Cục CSGT để làm việc.

Cục CSGT cho biết mọi phương tiện khi tham gia giao thông đều phải chấp hành pháp luật. Xe ưu tiên phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về tín hiệu còi, đèn, cờ hiệu ưu tiên, giấy phép cho xe ưu tiên.