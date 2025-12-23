Ai đang sở hữu Sacombank?

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào vai trò quyền Tổng giám đốc.

Cùng ngày, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) cũng đã công bố đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, đồng thời bổ nhiệm Phó chủ tịch thường trực Hồ Nam Tiến giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/12.

Được biết, ông Thụy sinh năm 1976, từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch tại Xuân Thành Group, CLB Bóng đá Sài Gòn Xuân Thành, Công ty Chứng khoán Xuân Thành, Công ty Xi măng Xuân Thành Hà Nam và Quảng Nam, Khách sạn Kim Liên. Giai đoạn 2017-2019, ông đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch các dự án điện mặt trời Xuân Thiện và Chủ tịch Tập đoàn Thaiholdings.

Từ tháng 4/2021, ông gia nhập ngành ngân hàng với vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) LienVietPostBank (nay là LPBank), sau đó được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 9/12/2022 đến cuối năm nay.

Thông tin về nhân sự cấp cao mới diễn ra trong bối cảnh Sacombank đang trong quá trình tái cấu trúc. Đi cùng với quá trình này, cổ đông sở hữu vốn của Sacombank cũng biến động mạnh.

Theo thống kê, hiện tại ngoại trừ 32,5% cổ phần Sacombank hiện do Công ty Quản lý tài sản (VAMC) của Nhà nước đứng tên và chưa thể thoái vốn do vướng mắc pháp lý, Sacombank không còn cổ đông lớn nào.

Trong động thái mới nhất, quỹ ngoại PYN Elite Fund vừa giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần Sacombank từ gần 95,7 triệu cổ phiếu xuống còn gần 91,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,86% vốn điều lệ. Quỹ này theo đó không còn là cổ đông lớn của ngân hàng.

Ông Dương Công Minh hiện là Chủ tịch HĐQT, cùng với người có liên quan đang nắm giữ hơn 74,4 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu là 3,95% vốn Sacombank.

Ngoài ra, có nhiều quỹ ngoại đang sở hữu vốn tại Sacombank nhưng tỷ lệ nhỏ. Cập nhật đến ngày 23/12, cổ đông nước ngoài đang nắm giữ hơn 268 triệu cổ phiếu Sacombank, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là hơn 14% (trong khi room ngoại của ngân hàng là 30%).

Trên thị trường, cổ phiếu STB đã ghi nhận 7 phiên tăng điểm liên tiếp kể từ ngày 12/12, hiện đang giao dịch ở mức 56.000 đồng/cổ phiếu.