Vụ nữ sinh lớp 7 nghi bị bạo hành: Vì con lợn đất không còn tiền?

Ngày 22/12, trưởng khối Hòa Long, phường Tây Hiếu, xác nhận về vụ việc đáng tiếc nêu trên. Nạn nhân là cháu N.T.T., học sinh lớp 7, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Bố mẹ ly hôn, T. sống cùng bố và ông bà nội, em gái ở với mẹ.

Theo vị trưởng khối Hòa Long, ông nội của T. đã mua 2 con lợn đất cho 2 chị em. Một tháng, mỗi cháu được bỏ vào lợn đất 200.000 đồng từ tiền lương hưu của ông, số tiền đã tiết kiệm ước tính cả triệu đồng.

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 ở phường Tây Hiếu nghi bị bạo hành (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tuy nhiên, vài ngày trước, khi gia đình đập lợn đất, họ phát hiện bên trong không còn đồng nào. "Trong lúc bức xúc, bố cháu T. đã dùng cán chổi đánh con", trưởng khối Hòa Long cho biết.

Công an phường Tây Hiếu đã mời người bố lên làm việc để xác minh. Cháu T. được mẹ đưa đến bệnh viện điều trị, các bác sĩ xác định cháu bị chấn thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng.

Thông tin về vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng để nắm bắt tình hình, động viên, hỗ trợ cháu T..

Cũng theo trưởng khối Hòa Long, ông bà nội của cháu T. sống hiền lành, hòa đồng với bà con lối xóm và rất yêu thương các cháu.

Qua xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, hành vi đánh con của người bố là bột phát, thiếu kiềm chế.

Trước đó, Dân trí đã đưa tin nữ sinh lớp 7 ở phường Tây Hiếu nhập viện với nhiều vết bầm tím trên cơ thể. Chính quyền địa phương đã tiếp nhận thông tin, cử cán bộ phối hợp với công an và gia đình để xác minh nguyên nhân.

Khi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An, người thân khai cháu bé bị ngã xe đạp điện. Các bác sĩ đã thăm khám, xử lý vết thương và xác định sức khỏe nạn nhân đã ổn định.