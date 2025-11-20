Những tiết học không chép bài: Cô giáo Nghệ An khiến học trò mê mẩn

Ý tưởng bắt đầu từ nhu cầu thực tế trên lớp

Cô giáo Đoàn Thị Ánh Sương, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, Nghệ An, cho biết học sinh tiểu học vốn rất hiếu động, tò mò và hứng thú với màu sắc, hình ảnh, trò chơi hơn là hình thức truyền thống “thầy giảng - trò chép”.

Theo cô giáo, trẻ nhỏ sẽ tiếp thu tốt hơn khi được tham gia hoạt động, được tương tác và tự mình khám phá. Chính vì vậy, nữ giáo viên mong mỗi bài tập không còn là nhiệm vụ buộc phải hoàn thành, mà trở thành trải nghiệm thú vị giúp các em ghi nhớ một cách tự nhiên.

Học sinh nhập vai nhân vật lịch sử, tái hiện lại sự kiện trong tiết học của cô giáo Ánh Sương (Ảnh: NVCC).

Từ mong muốn ấy, trò chơi “Giải mã bức tranh” đã ra đời và nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong các tiết học của cô giáo Ánh Sương.

Ở trò chơi này, mỗi câu hỏi được đưa ra tương ứng với một ô màu trên bố cục đã thiết kế sẵn. Khi học sinh trả lời đúng, các em được tô màu vào ô đó; dần dần, bức tranh ẩn sau từng ô màu sẽ lộ diện.

Cách học trực quan này không chỉ tạo sự tò mò mà còn kích thích khả năng tư duy và làm việc nhóm của học sinh.

Cô giáo Ánh Sương nhớ lại một tiết học đặc biệt khi dạy bài “Thăng Long - Hà Nội”. Hình ảnh ẩn phía sau các ô màu bao gồm bản đồ Việt Nam, lá cờ Tổ quốc, ngày 2/9/1945 và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiết học không chỉ sôi nổi mà còn để lại trong học sinh một kỷ niệm khó quên về niềm tự hào dân tộc.

Háo hức với tiết học của cô giáo, Cao Bảo Chi, lớp 4A, bày tỏ: “Em rất thích những tiết học của cô Sương vì chúng em được chơi mà vẫn học được nhiều điều. Khi giải mã các bức tranh thành hình bản đồ Việt Nam, em cảm thấy rất tự hào và nhớ kiến thức lâu hơn”.

Thành phẩm của các em học sinh sau khi tham gia hoạt động “Giải mã bức tranh” (Ảnh: NVCC).

Theo nữ giáo viên, mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh yêu thích việc học, chủ động tiếp nhận kiến thức và biết liên hệ với cuộc sống.

“Giáo viên không chỉ truyền kiến thức mà còn là người khơi nguồn cảm hứng. Khi học sinh thấy mình được tham gia, được tôn trọng và được nói lên ý kiến, việc học trở thành hành trình chứ không phải nhiệm vụ”, cô giáo Ánh Sương bộc bạch.

Thay đổi tích cực từ học sinh: Từ thụ động sang chủ động

Sau một thời gian triển khai các phương pháp sáng tạo, sự thay đổi tích cực ở học sinh bộc lộ rõ rệt. Thay vì thụ động ngồi nghe, các em tích cực giơ tay phát biểu, đặt câu hỏi, tranh luận với nhau và thậm chí chuẩn bị bài trước ở nhà.

Về kết quả học tập, khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức được cải thiện đáng kể; các em có thể tóm tắt ngắn gọn bài học, liên hệ với thực tế hoặc đưa ra quan điểm riêng đầy tự tin.

Đồng thời, tinh thần sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm cũng phát triển mạnh. Theo cô giáo, khi học sinh được tham gia trải nghiệm nhiều giác quan, kiến thức trở nên sống động và có chiều sâu hơn.

Cô giáo Đoàn Thị Ánh Sương, giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, Nghệ An (Ảnh: NVCC).

Không dừng lại ở một hình thức duy nhất, cô giáo Ánh Sương còn tích cực áp dụng nhiều hoạt động phong phú như giải mật thư, điền ô trống, đóng vai nhân vật lịch sử để tái hiện sự kiện, học theo dự án nhỏ như tìm hiểu văn hóa địa phương và thiết kế phòng trưng bày số.

Song song đó, cô giáo Nghệ An đưa công nghệ vào lớp học thông qua trải nghiệm thực tế ảo VR 360 hay nền tảng trưng bày học liệu 3D, giúp bài học gần gũi hơn với đời sống và hấp dẫn hơn với học sinh trong thời kỳ số hóa.

Ngoài ra, lớp học của cô còn thường xuyên tổ chức tham quan di tích, kết hợp học kiến thức với trải nghiệm thực tế để các em được chạm vào lịch sử bằng cảm xúc thật.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, cô giáo Ánh Sương cũng thừa nhận hành trình đổi mới chưa bao giờ dễ dàng. Giáo viên phải dành nhiều thời gian chuẩn bị bài hơn, phải thiết kế học liệu, phối hợp công cụ, trong khi sĩ số lớp đông và mức độ tiếp thu giữa các học sinh không đồng đều. Áp lực từ tiến độ chương trình cũng là khó khăn lớn.

“Tôi thường chuẩn bị trước, phối hợp với đồng nghiệp, tận dụng vật liệu sẵn có và luôn có phương án dự phòng, linh hoạt điều chỉnh để phù hợp với từng lớp học”, cô giáo Ánh Sương chia sẻ.

Với mong muốn nhiều giáo viên khác có thể tiếp cận và nhân rộng mô hình này, cô Sương cho rằng cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía nhà trường và ngành giáo dục.

Học sinh hào hứng tham gia hoạt động sáng tạo trong giờ học của cô giáo Ánh Sương (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ về phương pháp đổi mới của giáo viên, ThS Bùi Thị Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, đánh giá cao sự sáng tạo và tâm huyết mà cô Sương mang đến lớp học.

“Những hoạt động trải nghiệm như giải mã bức tranh hay học qua trò chơi không chỉ khiến học sinh hào hứng hơn với bài học, mà còn phát triển tư duy, kỹ năng hợp tác và khả năng khám phá. Đây là hướng đi mà nhà trường luôn khuyến khích và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới”, cô Trang chia sẻ.

Phương Thảo