Trưng bày 200 hình ảnh và hiện vật có giá trị của di sản văn hóa Việt Nam

Ngày 23/12, tại di tích Cột cờ Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa khai mạc trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam – Sức sống từ truyền thống đến hiện đại.

Sự kiện diễn ra trong không khí chào đón năm mới 2026 và thiết thực hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trưng bày giới thiệu 200 hình ảnh, hiện vật tiêu biểu với 4 chủ đề chính: Hệ thống pháp luật và chính sách bảo vệ di sản văn hóa; Các di sản văn hoá của Việt Nam được UNESCO công nhận, ghi danh; Di sản văn hóa Việt Nam đa dạng và độc đáo; Di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Lạc Thành).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh rằng, di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và từng bước được thể chế hóa thông qua hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình hành động cụ thể.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, trưng bày là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giới thiệu một cách hệ thống, trực quan và sinh động bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam.

“Qua đó, trưng bày không chỉ tôn vinh các giá trị di sản mà còn lan tỏa nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của toàn xã hội đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của nước nhà”, Thứ trưởng Cương nêu rõ.

Với trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Di sản Văn hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn khai thác và hoàn thiện nội dung trưng bày theo hướng bền vững, lâu dài; gắn hoạt động trưng bày với nghiên cứu, đào tạo, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa và kinh tế sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc bảo vệ giá trị gốc của di sản.

Cũng tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa - cho biết, Việt Nam hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa phong phú với khoảng 40.000 di tích trong danh mục kiểm kê, 147 di tích quốc gia đặc biệt, 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, cùng hàng nghìn hiện vật, bảo vật quốc gia được lưu giữ tại các bảo tàng và di tích trên cả nước.

Đây là kết quả của quá trình sáng tạo, gìn giữ và trao truyền không ngừng của các thế hệ cộng đồng Việt Nam trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trong khuôn khổ trưng bày, Ban tổ chức lựa chọn giới thiệu các nội dung trọng tâm, tập trung vào những giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Việt Nam, chính sách và nỗ lực bảo vệ di sản, cũng như vai trò của di sản trong phát triển bền vững.

“Chúng tôi hy vọng trưng bày sẽ mang đến cho quý vị những góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam - một kho tàng vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa không ngừng được kế thừa, phát huy trong đời sống đương đại”, bà Hiền chia sẻ.

Trưng bày Di sản văn hoá Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại diễn ra từ ngày 23/12 đến ngày 15/1/2026 tại di tích Cột cờ Hà Nội.