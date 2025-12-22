Học sinh đi học đầy đủ sau khi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bị cách chức

Sáng 22/12, tin từ Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, toàn bộ học sinh bán trú đã trở lại lớp, ổn định học tập.

Trước đó, do bức xúc, mất niềm tin với ban giám hiệu nhà trường liên quan đến vụ hơn 40 học sinh nhập viện vì ngộ độc vào tháng 9, nhiều phụ huynh nhất quyết cho con ở nhà. Khi UBND xã Kim Ngân cách chức Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, toàn bộ phụ huynh đồng ý đưa con trở lại lớp.

Học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy đã đi học đầy đủ (Ảnh: Tiến Thành).

“Sáng nay, học sinh nhà trường đi học đầy đủ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ để chăm lo việc ăn uống, ngủ nghỉ cho học sinh bán trú một cách tốt nhất. Trường cũng lên kế hoạch dạy bù kiến thức cho các em sau thời gian nghỉ học”, giáo viên phụ trách bán trú nhà trường cho hay.

Anh Hồ Song, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy cho biết anh rất đồng tình với quyết định cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mà UBND xã Kim Ngân đưa ra.

"Trước đó, do mãi không thấy cơ quan chức năng xử lý người có trách nhiệm trong vụ ngộ độc nên nhiều phụ huynh cho con ở nhà để phản đối. Nay xã đưa ra hình thức kỷ luật, phụ huynh đưa con đến trường ngay", anh Song chia sẻ.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Tiến Thành).

Liên quan đến việc bố trí ăn, ở cho học sinh bán trú, ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, xác nhận địa phương đã kiến nghị cấp trên cho phép duy trì bếp ăn tại Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Trước đó, trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm, bên cạnh xử phạt số tiền gần 200 triệu đồng, Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy còn bị đình chỉ bếp ăn 5 tháng.

Theo ông Dương, nhà trường có 75 học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, ở lại trường từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần. Nếu bếp bị đình chỉ, nhà trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí ăn uống cho học sinh.

“Sau vụ ngộ độc thực phẩm, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với nhà trường siết chặt quy trình cung ứng, chế biến tại bếp ăn, phát huy tốt vai trò của tổ kiểm thực nhằm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Dương nói.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, đau bụng. Trong đó, hơn 40 em phải nhập viện điều trị.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thức ăn, bệnh phẩm, cơ quan chức năng phát hiện vi khuẩn gây ngộ độc.

Sau vụ ngộ độc thực phẩm, cứ thấy Phó Hiệu trưởng xuất hiện tại trường, phụ huynh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy lại đón con về (Ảnh: Tiến Thành).

Sau vụ ngộ độc, nhiều phụ huynh không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường, mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng, nên cho con nghỉ ở nhà.

Khi chính quyền xã Kim Ngân tạm đình chỉ công tác đối với bà H., phụ huynh đã đưa con trở lại lớp. Thời gian sau đó, cứ mỗi lần bà H. xuất hiện tại trường, phụ huynh lại đến đón con về, gây ra những lùm xùm kéo dài tại ngôi trường này.

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân quyết định cách chức đối với ông Đ.V.M., Hiệu trưởng và bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy.

Sau khi ông M. và bà H. bị cách chức, ông Trần Duy Bình, Phó Chủ tịch xã Kim Ngân được phân công tạm thời phụ trách, điều hành công việc tại trường. Ngôi trường này trước đó chỉ có một Phó Hiệu trưởng là bà H..

UBND xã Kim Ngân đang làm quy trình để kiện toàn chức danh lãnh đạo Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. Dự kiến, Phó Hiệu trưởng một trường tiểu học khác trên địa bàn xã sẽ được điều động để đảm nhiệm chức vụ này.