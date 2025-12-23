Mỗi địa phương chỉ sử dụng một phần mềm thông tin đất đai

Yêu cầu này được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng quán triệt trong văn bản ngày 23/12 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố duy trì và mở rộng kết quả đạt được từ "Chiến dịch 90 ngày đêm làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai".

“Dữ liệu đất đai đã xây dựng, hoàn thiện cần được đưa ngay vào hoạt động phục vụ cho công tác quản lý đất đai, chia sẻ, kết nối, liên thông với các ngành kinh tế - xã hội và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp”, Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Theo yêu cầu, các địa phương phải cập nhật thường xuyên, liên tục và duy trì chế độ đồng bộ dữ liệu đất đai theo thời gian thực lên hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Địa phương cũng cần tiếp tục nhập liệu đối với các giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã thu thập được trước đó và qua hệ thống VNeID.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương sử dụng thống nhất một phần mềm hệ thống thông tin đất đai (Ảnh: D.L).

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương ưu tiên nguồn nhân lực, kinh phí để đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại những nơi chưa đo đạc, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Quá trình thực hiện, nếu địa phương gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết.

Chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Bộ Công an thực hiện, kết thúc hôm 30/11.

Hai bộ đã đồng bộ dữ liệu từ Trung ương tới địa phương được hơn 61 triệu thửa đất; 567.000 căn hộ chung cư đã được đồng bộ lên hệ thống của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đang tiến hành đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Ngoài ra, qua thu thập từ người sử dụng đất và cơ quan quản lý, hơn 37,6 triệu thửa đất sẽ được tiến hành thu thập, làm sạch dữ liệu.

“Bộ Công an đã xác thực về người sử dụng đất và thông tin qua căn cước, xác thực lần thứ 3. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương làm sạch dữ liệu này”, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin mới đây.

Ông Phấn khẳng định không phải thu thập đủ dữ liệu đất đai là xong, mà phải tiếp tục cho dữ liệu đó hoạt động liên tục để đưa vào vận hành khai thác. Cơ quan này đã báo cáo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng đề án hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong năm 2026.