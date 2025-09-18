Cảnh ngôi trường bán trú ở biên giới đổ nát, tan hoang sau lũ quét

Toàn cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 sau lũ, dãy phòng học trơ trọi, tường bong tróc, đổ nát.

Ngôi trường vùng biên giới Mỹ Lý 2 bị lũ nhấn chìm, nay tan hoang không thể sử dụng khi những ụ đất cát cao 2-5m, ngang tầng 2.

Toàn bộ dãy nhà giáo viên, thư viện cùng các công trình phụ trợ của trường bị nước lũ tàn phá.

Nhà bếp và kho dự trữ gạo thực phẩm cho học sinh bán trú sau mưa bão là cảnh xác xơ, tiêu điều…

Bên trong lớp học, bàn ghế nằm lấp dưới lớp bùn đất phủ dày cả mét.

Cảnh tan hoang tại các phòng học, bình cứu hỏa, máy tính, ti vi, bàn ghế hư hỏng lẫn trong bùn đất.

Một phòng học ở dãy nhà 2 tầng bị nước lũ dâng cao cả chục mét nhấn chìm, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập hư hỏng, bùn đất dày cả mét vẫn còn ngổn ngang.

Dấu vết trận lũ dữ, những chiếc quạt trần cao 3-4m bị lũ đánh gãy, hư hỏng, treo lơ lửng.

Sau lũ, nhiều phòng học tầng 2 biến thành “hố bùn” dày cả mét, phóng viên đứng trên lớp bùn chỉ cần giơ tay đã chạm trần.

Bước vào năm học mới, do ngôi trường cũ bị bão lũ tàn phá không thể sử dụng, học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 phải học tạm tại nhà văn hóa bản Xằng Trên. Trong ảnh, nhà văn hóa bản Xằng Trên.

Lớp học tạm của các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 trong nhà văn hóa bản Xằng Trên.

Do ngôi trường cũ bị xóa sổ hoàn toàn, không thể xây dựng lại trên nền đất cũ, tỉnh Nghệ An đã quyết định chọn một ngọn đồi phía sau nhà văn hóa bản Xằng Trên để san gạt, xây dựng mới Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2.

Công trình đang được triển khai gấp rút để kịp bàn giao cho thầy trò sớm ổn định việc dạy và học trong thời gian tới.

Từ trên cao nhìn xuống, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 và bản Xằng Trên sau lũ dữ chẳng khác nào bãi chiến trường ngổn ngang.