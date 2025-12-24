U23 Thái Lan chịu cú sốc sau trận thua U23 Việt Nam, nguy to ở giải châu Á

Theo tờ Siam Sport, nhiều CLB ở giải vô địch Thái Lan không chấp nhận nhả cầu thủ cho đội U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á vào tháng 1/2026. Lý do bởi các CLB đang bước vào giai đoạn căng thẳng ở mùa giải nên họ rất cần lực lượng tốt nhất.

U23 Thái Lan không có lực lượng tốt nhất ở giải U23 châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong bối cảnh giải U23 châu Á không phải là giải đấu thuộc hệ thống thi đấu ở FIFA nên các CLB không nhất thiết nhả người.

Thậm chí, theo báo giới Thái Lan, lực lượng của U23 Thái Lan tham dự giải U23 châu Á còn không bằng so với khi họ tham dự SEA Games 33, giải đấu mà họ thất bại trước U22 Việt Nam (nòng cốt của đội U23 Việt Nam dự giải châu Á) trong trận chung kết.

Phát biểu trước báo giới, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận: “Chúng tôi muốn giữ lại đội hình tham dự SEA Games nhưng gần như không thể. Giải U23 châu Á không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên nhiều cầu thủ U23 phải trở lại CLB. Bên cạnh đó, một số cầu thủ đang dính chấn thương.

Bộ khung từ đội hình SEA Games vẫn được giữ lại khá nhiều. Các cầu thủ trẻ đều có năng lực, dù thi đấu ở lứa U21 hay trong màu áo CLB. Việc họ được góp mặt ở đội U23 Thái Lan lần này là cơ hội tốt. Chúng tôi tin tưởng những cầu thủ được triệu tập sẽ thể hiện tốt. Toàn đội cũng đã lên kế hoạch đá giao hữu trước khi lên đường, nhằm tạo điều kiện để các cầu thủ mới kiểm chứng năng lực”.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul tự tin đặt mục tiêu lọt vào tứ kết giải U23 châu Á (Ảnh: FAT).

Truyền thông Thái Lan xác nhận các cầu thủ Yotsakorn Burapha, Chanaphat Buaphan, Thawatchai Inprakhon và Chinngern Phutonyong chắc chắn vắng mặt ở giải U23 châu Á. Khả năng cầu thủ Erawan Garnier, người đang thi đấu ở đội trẻ Lyon, trở về tham dự giải U23 châu Á cũng mong manh.

Bất chấp khó khăn, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vẫn đặt mục tiêu vào tứ kết giải U23 châu Á. Ông cho biết: “Mục tiêu hiện tại của U23 thái Lan là nỗ lực thi đấu với phong độ cao nhất.

Đội bóng sẽ tiếp cận giải đấu theo từng trận, từng vòng. Mục tiêu trước mắt là lọt vào top 8 đội mạnh nhất. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng thu thập dữ liệu qua từng đợt tập trung để phục vụ cho tương lai, hướng tới các giải đấu tiếp theo như Asiad và SEA Games.

Về kế hoạch ngắn hạn, lúc này toàn đội tập trung tối đa cho giải vô địch châu Á, nơi phải đối đầu với những đối thủ rất mạnh. Chúng tôi cần nâng tầm các cầu thủ và vượt qua thử thách.”.

U23 Thái Lan sẽ tập trung vào ngày 29/12, trước khi lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 3/1. Họ sẽ thi đấu trận mở màn gặp U23 Australia vào ngày 8/1. Sau đó, “Voi chiến” sẽ lần lượt gặp Iraq (11/1) và Trung Quốc (14/1).