Báo Dân trí trao quà bạn đọc đợt 3 tới học sinh vùng lũ biên giới Nghệ An

Từ sáng sớm, hàng trăm phụ huynh cùng học sinh bậc Mầm non và Tiểu học đã có mặt tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2 để tham dự lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Tại buổi lễ, đại diện báo Dân trí đã trao hơn 35 triệu đồng (đợt 3) của bạn đọc ủng hộ tới 35 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng).

Đại diện báo Dân trí trao bảng biểu trưng số tiền tới thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (Ảnh: Hà Na).

Món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp thầy trò vùng biên vững tin bước vào năm học mới sau những ngày tháng gian khó vì bão lũ.

Trước đó, ngày 24/7, báo Dân trí viết bài, mở mã số 250501: “ Khẩn thiết mong cộng đồng chung tay giúp bà con vùng lũ ở Nghệ An”, kêu gọi sự chung tay của bạn đọc.

Phóng viên báo Dân trí, trao quà tới các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (Ảnh: Ha Na).

Ngay sau đó, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trích 320 triệu đồng từ Chương trình Nhân ái để hỗ trợ khẩn cấp tới 63 hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa tại xã Nhôn Mai và 1 gia đình có người thân tử vong do mưa lũ (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng).

Ngày 26/7, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí thay mặt bạn đọc trao 320 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp đến các hộ dân bị cuốn trôi hoàn toàn nhà cửa và có người thiệt mạng do lũ quét tại xã Nhôn Mai, Nghệ An.

Các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 nhận quà bạn đọc báo Dân trí đợt 3 (Ảnh: Ha Na).

Ngoài số tiền 320 triệu đồng, đoàn công tác của báo Dân trí cũng đã trao 3 tạ gạo, 30 thùng mì tôm và 47 két nước sạch của bạn đọc tới đại diện chính quyền xã Nhôn Mai để kịp thời hỗ trợ người dân.

Tiếp đó, ngày 12/8, đoàn công tác của báo Dân trí trao 300 triệu đồng (đợt 2) tới 60 hộ dân xã Mỹ Lý (mỗi suất 5 triệu đồng).

Đến chiều 18/8, tổng số tiền bạn đọc ủng hộ mã số 250501 là 655.191.924 đồng. Từ nguồn kinh phí bạn đọc ủng hộ, báo Dân trí đã phối hợp cùng chính quyền xã Mỹ Lý, Nhôn Mai (Nghệ An) trao tới người dân địa phương 2 đợt là 620 triệu đồng và chính thức đóng mã số 250501 từ chiều 18/8.

Số tiền 35.191.924 đồng còn lại từ mã số 250501, đã được đại diện báo Dân trí trao vào sáng 5/9 (đợt 3) tới các học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2.

Như vậy, trong cả 3 đợt, báo Dân trí đã thực hiện trao tới bà con nhân dân hai xã Mỹ Lý và Nhôn Mai là 655.191.924 đồng.

Các học sinh Mầm non và Tiểu học Mỹ Lý 2 khai giảng chung (Ảnh: Nguyễn Phê).

Thầy giáo Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, cho biết, do ảnh hưởng của bão lũ, trường đã bị thiệt hại nặng nề, cơ sở vật chất gần như hư hỏng hoàn toàn. Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của bạn đọc và báo Dân trí chính là nguồn động viên to lớn để thầy trò vững vàng bước vào năm học mới.

"Thay mặt thầy trò nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc và báo Dân trí đã luôn quan tâm, sẻ chia cùng học sinh vùng biên giới. Những món quà đầy nghĩa tình này là nguồn động viên to lớn, giúp các em thêm nghị lực để vượt khó đến trường”, thầy Hà chia sẻ.

Khung cảnh tan hoang Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, cơ sở vật chất Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị ngập và hư hỏng nặng, không thể tổ chức khai giảng tại điểm trường. Để đảm bảo ngày hội đến trường của hơn 200 học sinh, nhà trường đã phối hợp tổ chức khai giảng năm học mới tại Trường Mầm non Mỹ Lý 2.

Mỹ Lý là xã biên giới còn nghèo, nay càng trở nên kiệt quệ sau trận lũ quét lịch sử ngày 21-23/7. Nhiều bản làng vốn yên bình giữa đại ngàn giờ trở nên tan hoang sau cơn lũ.

Theo thống kê, tại xã Nhôn Mai và Mỹ Lý, cơn lũ đi qua đã để lại thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản… ước tính hơn 1.260 tỷ đồng.