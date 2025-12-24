Vụ người phụ nữ bị tấn công giữa đường: Kêu gọi từ thiện để trục lợi

Liên quan đến vụ một phụ nữ bị tấn công ngày 23/12 ở Đà Nẵng, một số trang mạng cũng nhanh chân đăng thông tin bịa đặt cho rằng người phụ nữ đã tử vong, để lại 3 con nhỏ. Một đội từ thiện trên mạng xã hội khẳng định đã đưa nạn nhân đi bệnh viện.

Công an phường An Khê, Đà Nẵng khẳng định mục đích của các đối tượng nhằm kêu gọi quyên góp, trục lợi tiền từ thiện của cộng động mạng.

Thông tin bịa đặt về vụ một phụ nữ bị tấn công giữa đường ở Đà Nẵng nhằm trục lợi tiền từ thiện (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường An Khê, vụ việc xảy ra sáng 23/12, trên tuyến đường gom Trường Chinh.

Khoảng 8h52 cùng ngày, sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông rút vật nhọn giống con dao tấn công một phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện, không tử vong như tin giả lan truyền trên mạng xã hội.

Công an phường An Khê khẳng định không có bất kỳ hoạt động kêu gọi từ thiện chính thức nào liên quan đến vụ việc, đồng thời cảnh báo người dân không chia sẻ, không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, tránh bị lợi dụng để trục lợi.

Các lực lượng chức năng đang tập trung truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây án khả năng là chồng của nạn nhân.