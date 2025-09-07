Concert "Anh trai chông gai" ở TPHCM: NSND Tự Long xử lý tình huống bất ngờ

Tối 6/9, concert (hòa nhạc) thứ 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại TPHCM, thu hút hàng chục ngàn khán giả tham dự. Chương trình bắt đầu từ 19h nhưng từ buổi chiều, đông đảo người hâm mộ đã đổ về khu vực tổ chức concert để tham gia các hoạt động giao lưu cùng nghệ sĩ.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai đã tổ chức 6 lần trước đó nhưng sức nóng vẫn không thuyên giảm. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi đêm nhạc quy tụ đầy đủ 33 "anh tài", trước khi chính thức khép lại chuỗi đêm nhạc đình đám diễn ra gần một năm qua.

Suốt 6 tiếng diễn ra concert, 33 nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả 55 tiết mục. Danh sách ca khúc và thứ tự biểu diễn phần lớn giống với những đêm nhạc trước đó. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn dành nhiều món quà bất ngờ cho khán giả, với một số bài hát lần đầu được biểu diễn trực tiếp hoặc những bản hit được hòa âm phối khí mới mẻ.

Tiết mục Hỏa ca do 33 "anh tài" cùng hòa giọng tạo nên không khí bùng nổ. Hình ảnh hàng chục ngàn fan cổ vũ nhiệt tình trong bài hát chủ đề của Anh trai vượt ngàn chông gai, kết hợp cùng loạt hiệu ứng pháo hoa rực rỡ, hệ thống ánh sáng và sân khấu hoành tráng tạo nên phần mở màn đầy năng lượng.

Một trong những khoảnh khắc gây bất ngờ cho khán giả là tiết mục Ông xã em number 1 được dàn dựng, phối khí và lên ý tưởng theo chủ đề nhạc miền Tây. Hình ảnh NSND Tự Long, Cường Seven, SOOBIN, Tuấn Hưng... diện trang phục màu rực rỡ, thực hiện các động tác vũ đạo vui nhộn khiến khán giả không ngừng hò hét, cổ vũ.

Ở màn trình diễn mashup Một lần dang dở - Đi qua cầu vồng, người hâm mộ tiếp tục vỡ òa thích thú khi đảm nhận vai trò vũ công nữ lại là... BB Trần.

Nam diễn viên diện váy công chúa, chứng minh khả năng hóa trang, diễn xuất linh hoạt cùng những màn pha trò hài hước, khuấy động không khí đêm nhạc.

Ca khúc Lockdown do nhà Chín Muồi biểu diễn cũng là một trong những dấu ấn của chương trình. Đây là bài hát đã ra đời từ năm ngoái, nhưng đến nay mới "trình làng" khán giả.

Đêm nhạc cũng có phần nhạc thiếu nhi, biểu diễn loạt ca khúc quen thuộc như Tết Trung thu rước đèn đi chơi, Chú cuội, Cây đa quán dốc...

Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng giám đốc âm nhạc SlimV nhận nhiều lời khen ngợi khi tạo làn gió mới cho các ca khúc mang âm nhạc truyền thống vốn đã làm nên thương hiệu của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ở tiết mục Dạ cổ hoài lang, các "anh tài" biểu diễn thêm ca khúc Đất phương Nam, còn trong màn trình diễn Mưa trên xứ Huế, dàn nghệ sĩ thể hiện thêm Nàng thơ xứ Huế, giúp khán giả có thêm những trải nghiệm thú vị.

Ở tiết mục Những kẻ mộng mơ, SOOBIN có màn tương tác thân mật bên vũ công nữ. Hình ảnh nam ca sĩ nắm tay, ôm chặt bạn diễn nữ được ví von như "đám cưới", gây sốt mạng xã hội.

Bên cạnh những "điểm cộng" về phần dàn dựng sân khấu, ánh sáng và những tiết mục mãn nhãn của dàn nghệ sĩ, đêm nhạc thứ 7 của Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn nhận về một số ý kiến góp ý.

Khán giả cho rằng concert gặp một số sự cố về âm thanh, kỹ thuật ở các tiết mục như Vợ người ta, Mẹ yêu con, Trái đất ôm mặt trời... dẫn đến trải nghiệm của người xem và nghệ sĩ biểu diễn chưa trọn vẹn.

Ở tiết mục Trống cơm, trong lúc NSND Tự Long, SOOBIN và Cường Seven đang trình diễn đoạn cao trào thì âm thanh vụt tắt.

Bất chấp sự cố này, NSND Tự Long vẫn thể hiện bản lĩnh và sự chuyên nghiệp khi tiếp tục màn đánh trống hội. Chính khả năng ứng biến của NSND Tự Long đã giúp "chữa cháy" khoảng lặng trong tiết mục.

Một số người hâm mộ cũng góp ý ban tổ chức về cách sắp xếp các tiết mục khi dồn quá nhiều tiết mục sôi động ở phần cuối show còn các ca khúc ballad biểu diễn ở đầu chương trình. Điều này khiến đêm nhạc có những khoảng lặng kéo cảm xúc khán giả đi xuống.

Thời lượng chương trình diễn ra suốt 6 tiếng, kéo dài đến 1h30 sáng hôm sau cũng khiến khán giả có phần đuối sức khi theo dõi toàn bộ đêm nhạc.

Concert thứ 8 và cũng là concert cuối cùng của Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra tối 7/9 tại TPHCM. Trước đó, nhà sản xuất chương trình đã thực hiện 3 concert tại TPHCM và 3 concert ở Hưng Yên. Chương trình truyền hình thực tế và chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai là một trong những sự kiện văn hóa tiêu biểu của năm 2024 do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi nhận. Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình hai chương trình này, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

