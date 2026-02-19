Hoa hậu Việt Nam 14 năm vẫn được gọi "thần tiên tỷ tỷ", khoe con gái thứ 3

Dịp đầu năm mới, Hoa hậu Đặng Thu Thảo gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh sum vầy bên gia đình. Kể từ khi sinh con thứ 3 vào tháng 10/2024, người đẹp gần như không xuất hiện trước truyền thông, vì vậy khoảnh khắc cô bên gia đình trong những ngày Tết càng nhận được sự quan tâm.

Trong bộ ảnh đón xuân, Đặng Thu Thảo và các con diện áo dài truyền thống đồng điệu. Hoa hậu xuất hiện với hình ảnh dịu dàng, nền nã bên chồng doanh nhân. Con gái út gần 2 tuổi gây chú ý với vẻ ngoài kháu khỉnh, ngọt ngào.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo bên chồng doanh nhân (Ảnh: Facebook nhân vật).

Người đẹp gửi lời chúc đầu năm: "Chúc cả nhà một năm mới bình an, thuận hòa và đủ đầy. Mong phúc lành và những điều tốt đẹp sẽ luôn hiện diện trong tổ ấm của mình".

Trước Tết, Đặng Thu Thảo còn tham gia gói bánh chưng tại nhà riêng của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Cô chủ động sang học cách gói bánh vì từng ấn tượng với hương vị bánh do đàn chị thực hiện. Hà Kiều Anh cho biết không khí buổi gói bánh thêm rộn ràng khi có sự góp mặt của người em thân thiết.

Các con của Hoa hậu Đặng Thu Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ khi sinh con thứ 3, Đặng Thu Thảo hạn chế tham gia sự kiện giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và công việc trong tập đoàn của nhà chồng. Cô thỉnh thoảng đồng hành cùng ông xã tại một số diễn đàn doanh nhân nhưng hạn chế chia sẻ về đời tư.

Sau 14 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo vẫn được nhắc đến như một trong những nhan sắc nổi bật.

Ở tuổi ngoài 30 và trải qua 3 lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú cùng phong thái nhẹ nhàng, đằm thắm. Lối trang điểm trong trẻo, tối giản cùng thần thái điềm tĩnh giúp người đẹp duy trì hình ảnh "ngọc nữ" trong lòng công chúng.

Nhiều khán giả nhận xét nhan sắc của Đặng Thu Thảo ngày càng mặn mà, sắc sảo hơn theo thời gian nhưng vẫn giữ nét nền nã đặc trưng.