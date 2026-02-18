Nghệ sĩ nói gì khi chương trình thay "Táo quân" chèn nhiều quảng cáo?

Vào tối 29 Tết, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân đã lên sóng trong sự háo hức của khán giả.

Khác với chương trình Táo quân mọi năm, Quảng trường mùa xuân được xây dựng theo cấu trúc tổng hợp, đan xen nhiều thể loại từ tiểu phẩm hài đến âm nhạc.

Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ bao gồm: NSƯT Chí Trung, NSƯT Tiến Minh, NSƯT Thái Sơn, Đỗ Duy Nam, Tú "cháo lòng", Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang, Việt Hoa, Đức Hiếu...

Đỗ Duy Nam đóng Tào Đẩu, Tiến Minh đóng Thiên Lôi trong "Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân" (Ảnh: VTV).

Khán giả xem chương trình thích thú chứng kiến màn “đổ bộ” xuống hạ giới của Thiên Lôi do NSƯT Tiến Minh thể hiện và Tào Đẩu của Đỗ Duy Nam. Các nghệ sĩ cũng nhắc đến trào lưu chơi Pickleball, camera AI, che camera... gây chú ý trong năm 2025.

Thay cho không khí chất vấn quen thuộc nơi thiên đình, tiếng cười năm nay được tạo nên từ những quan sát hóm hỉnh về đời sống dưới hạ giới cũng khiến khán giả thấy gần gũi hơn.

Trong đó, tiểu phẩm về “gia đình Táo” với sự góp mặt của Thái Sơn, Trung Ruồi và Lưu Huyền Trang khai thác câu chuyện “tinh gọn - sáp nhập” bằng cách đặt vấn đề thông minh, tạo nên những màn tung hứng nhịp nhàng.

Bên cạnh đó, thành tựu của phát triển công nghiệp văn hóa cũng được đưa lên sân khấu Gặp nhau cuối năm qua hình ảnh gia đình bà Xuân cùng nhau “đu idol”, phản ánh sinh động đời sống tinh thần đương đại.

Chương trình cũng dành những khoảng lặng với phân cảnh quán trà hoài niệm với sự xuất hiện của NSND Hồng Vân và NSƯT Chí Trung. Câu chuyện tình già dung dị, mộc mạc gợi nhắc về giá trị của sự gắn kết gia đình giữa nhịp sống hối hả...

Tuy nhiên, sau khi phát sóng, chương trình nhận nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng, kịch bản chương trình chưa có sự gắn kết, việc nhiều quảng cáo đan xen trong chương trình cũng cắt mạch cảm xúc của khán giả...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Tiến Minh - người vào vai nhân vật Thiên lôi trong Quảng trường mùa xuân - cho biết, ê-kíp đã chuẩn bị rất kỹ càng để diễn từng tiết mục. Ngày quay chương trình là ngày Hà Nội lạnh nhất nên các nghệ sĩ cũng rất cố gắng để vượt qua thời tiết, hoàn thành phần diễn của mình.

"Mọi năm, tôi cũng vào vai Thiên lôi trong Táo quân nên năm nay, vai diễn này không làm khó tôi. Chương trình quay trong 2 ngày, diễn xong đã là 4-5h sáng nhưng các nghệ sĩ không biết mệt...", Tiến Minh nói.

NSƯT Tiến Minh cho biết thêm, với một chương trình mới, lại phát sóng đúng đêm giao thừa, khán giả có nhiều ý kiến khác nhau cũng là điều bình thường.

"Cá nhân tôi thấy chương trình nhẹ nhàng, đáng yêu. Với những ý kiến đóng góp của khán giả, ê-kíp sẽ tiếp thu để làm tốt hơn ở các sự kiện sau", anh cho hay.

Nghệ sĩ Thanh Tú (áo hồng) trong chương trình "Quảng trường mùa xuân" (Ảnh: VTV).

Nghệ sĩ Thanh Tú, người được biết đến với biệt danh Tú "cháo lòng" thì cho rằng, Quảng trường mùa xuân là năm đầu tiên phát sóng nên cũng cần có thời gian để hoàn thiện hơn.

"Với những bình luận, đóng góp về chương trình, tôi tin rằng, ê-kíp sẽ chỉnh sửa để các chương trình lần sau có kịch bản chặt chẽ, hấp dẫn hơn", chị nói.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng, khi được mời tham gia Quảng trường mùa xuân, chị nhận lời ngay vì muốn xuất hiện trong chương trình mới, được phát sóng tối 29 Tết.

Chị kể lại: "Ngày quay chương trình, ê-kíp hỏi tôi có hát được cải lương không? May mắn, bố mẹ là nghệ sĩ cải lương nên tôi rất mê hát. Trước khi công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi cũng là một nghệ sĩ cải lương nên có thể ca một câu vọng cổ dài trong chương trình.

Trên sân khấu, tôi có ca bài Dạ cổ hoài lang, sự ngẫu nhiên này là một điều thú vị. Khán giả xem xong khen tôi ca cải lương "ngọt", tôi vui lắm...".

NSƯT Thái Sơn, Trung Ruồi, Lưu Huyền Trang (từ trái qua) ở hậu trường chương trình (Ảnh: VTV).

Diễn viên Lưu Huyền Trang - người đóng Táo bà trong chương trình - thì cho rằng, các nghệ sĩ trẻ sẽ lắng nghe những nhận xét của khán giả để hoàn thiện mình hơn.

"Sau mỗi chương trình, chúng tôi đều hồi hộp theo dõi phản ứng của khán giả. Khi đọc những góp ý, tôi thấy mình cần trau dồi cách diễn xuất hơn nữa để có nhiều chương trình hay phục vụ người xem", Lưu Huyền Trang nói.