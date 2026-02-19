Mỹ có thể sắp “động binh”, Iran tuyên bố cứng rắn

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami (Ảnh: IRNA).

“Nền tảng của ngành công nghiệp hạt nhân là làm giàu. Bất cứ điều gì bạn muốn thực hiện trong quy trình hạt nhân, bạn đều cần nhiên liệu hạt nhân”, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố ngày 19/2.

Ông nói thêm: “Chương trình hạt nhân của Iran đang được tiến hành theo các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), và không quốc gia nào có thể tước đi quyền của Iran được hưởng lợi một cách hòa bình từ công nghệ này”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau vòng đàm phán thứ hai do Oman làm trung gian giữa Tehran và Washington tại Geneva ngày 17/2.

Hai bên đã tiến hành vòng thảo luận thứ nhất vào ngày 6/2 tại Oman, lần đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ trong cuộc chiến Iran - Israel kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025.

Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ẩn ý Mỹ có thể tấn công Iran nếu không đạt được một thỏa thuận.

Ông nói, Anh không nên từ bỏ chủ quyền đối với quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương, cho rằng căn cứ không quân Diego Garcia trong quần đảo này có thể cần thiết nếu Iran không đạt được một thỏa thuận.

Washington đã nhiều lần kêu gọi Iran đưa mức làm giàu uranium về 0, đồng thời tìm cách xóa bỏ chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và sự ủng hộ của nước này đối với các nhóm vũ trang trong khu vực. Đó cũng là những vấn đề mà Israel thúc đẩy đưa vào nội dung đàm phán.

Trong khi đó, Tehran phủ nhận tham vọng quân sự, nhưng khẳng định quyền tiếp cận công nghệ làm giàu uranium vì mục đích dân sự.

Những bế tắc trong đàm phán làm dấy lên lo ngại Washington cuối cùng có thể sẽ lựa chọn phương án hành động quân sự với Tehran.

Ông Trump đã triển khai một lực lượng hải quân đáng kể tới khu vực. Sau khi triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các tàu hộ tống tới Vịnh Ba Tư vào tháng 1, Mỹ tiếp tục điều biên đội tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông.

Hiện Tổng thống Trump vẫn chưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề Iran, song theo một số nguồn tin, quân đội Mỹ đã sẵn sàng tấn công Iran sớm nhất là vào cuối tuần này.

Ông Trump đang tích cực tham vấn các cố vấn và đồng minh để tìm ra phương án tối ưu. "Ông ấy đang dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc này", nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, lực lượng hải quân Iran trong tuần này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở Vịnh Ba Tư và xung quanh eo biển chiến lược Hormuz.

Hải quân Iran và Nga cũng tiến hành các cuộc tập trận chung ở biển Oman và phía bắc Ấn Độ Dương vào ngày 19/2.