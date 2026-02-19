Em trai Vua Anh bị bắt vì nghi liên quan đến bê bối Epstein

Cựu hoàng tử Anh Andrew Mountbatten-Windsor (Ảnh: Indigo).

Theo truyền thông Anh, hôm 19/2, những chiếc xe cảnh sát không mang phù hiệu và các sĩ quan mặc thường phục đã đến nơi ở của cựu hoàng tử Andrew Mountbatten-Windsor ở Wood Farm tại khu điền trang Sandringham, miền Đông nước Anh và đưa ông đến nơi tạm giữ.

Giới chức trách nghi ngờ ông Andrew đã chia sẻ thông tin nhạy cảm với tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein trong thời gian ông giữ vai trò đặc phái viên thương mại của Vương quốc Anh.

Đây được xem là lần đầu tiên trong lịch sử gần đây một thành viên của hoàng gia bị cảnh sát bắt giữ.

“Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về hành vi sai trái trong thi hành công vụ. Một người đàn ông ngoài 60 tuổi đến từ Norfolk đã bị bắt và vẫn đang bị tạm giữ. Theo hướng dẫn quốc gia, chúng tôi sẽ không nêu tên người bị bắt”, cảnh sát Thames Valley cho biết trong một tuyên bố trên X.

Nếu bị kết án sai trái trong thi hành công vụ ở Anh, một người có thể lĩnh mức án tối đa là tù chung thân.

Cựu hoàng tử, con trai thứ hai của Nữ hoàng quá cố Elizabeth II, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến Epstein và cho biết ông hối tiếc về tình bạn giữa 2 người. Tuy nhiên, ông chưa phản hồi các yêu cầu bình luận kể từ khi loạt tài liệu mới nhất được công bố.

Điện Buckingham chưa đưa ra bình luận.

Ông Andrew trở thành tâm điểm sau khi hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein được công bố. Epstein từng bị kết án năm 2008 vì tội môi giới mại dâm liên quan đến trẻ vị thành niên.

Các tài liệu đó cho thấy, vào năm 2010, ông Andrew đã chuyển cho Epstein các báo cáo về những nơi mà ông đã đến thăm trong các chuyến công tác chính thức.

Cảnh sát Thames Valley và Cơ quan Công tố Hoàng gia trước đây cho biết họ đang thảo luận về vụ việc.