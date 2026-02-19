Trấn Thành: "Tôi phải sống thế nào vợ mới không bao giờ ghen tuông"

Sau chuỗi kỷ lục doanh thu phim Tết hàng trăm tỷ đồng, đạo diễn Trấn Thành tiếp tục là tâm điểm của phòng vé năm Bính Ngọ khi đưa Thỏ ơi ra rạp. Tuy nhiên, việc dàn diễn viên "chỉ toàn ca sĩ, rapper" cho đến nội dung phim giật gân, dán nhãn 18+ khiến anh vấp phải nhiều nghi ngờ từ khán giả. Đặc biệt, việc Trấn Thành giao vai nữ chính cho Pháo - rapper gen Z chưa từng diễn xuất - được xem là ván bài vô cùng mạo hiểm.

Trong Showbiz 8, Trấn Thành cùng Pháo thẳng thắn phản hồi những tranh cãi. Vì sao Trấn Thành bảo vệ Pháo bất chấp những ồn ào của đàn em? Quá trình Trấn Thành đóng cặp cùng nữ rapper kém 16 tuổi có gì thú vị? Anh nói gì về chủ đề ngoại tình? Hari Won phản ứng thế nào khi Trấn Thành có "người tình màn ảnh"?

Đạo diễn Trấn Thành: “Hari Won không ghen khi tôi đóng cùng Pháo” (Video: Nhóm PV).

