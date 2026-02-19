Trấn Thành: "Tôi phải sống thế nào vợ mới không bao giờ ghen tuông"
(Dân trí) - Trong Showbiz 8, đạo diễn Trấn Thành chia sẻ hậu trường phim Tết “Thỏ ơi”, mối quan hệ cùng rapper Pháo, quan điểm làm phim, phản hồi so sánh với những đạo diễn khác.
Sau chuỗi kỷ lục doanh thu phim Tết hàng trăm tỷ đồng, đạo diễn Trấn Thành tiếp tục là tâm điểm của phòng vé năm Bính Ngọ khi đưa Thỏ ơi ra rạp. Tuy nhiên, việc dàn diễn viên "chỉ toàn ca sĩ, rapper" cho đến nội dung phim giật gân, dán nhãn 18+ khiến anh vấp phải nhiều nghi ngờ từ khán giả. Đặc biệt, việc Trấn Thành giao vai nữ chính cho Pháo - rapper gen Z chưa từng diễn xuất - được xem là ván bài vô cùng mạo hiểm.
Trong Showbiz 8, Trấn Thành cùng Pháo thẳng thắn phản hồi những tranh cãi. Vì sao Trấn Thành bảo vệ Pháo bất chấp những ồn ào của đàn em? Quá trình Trấn Thành đóng cặp cùng nữ rapper kém 16 tuổi có gì thú vị? Anh nói gì về chủ đề ngoại tình? Hari Won phản ứng thế nào khi Trấn Thành có "người tình màn ảnh"?
Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời nghệ sĩ Trấn Thành được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.
"Showbiz 8" là talkshow do Dân trí thực hiện với khách mời là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Đó có thể là những ngôi sao đình đám nhất hiện nay hoặc những nhân vật đang rất được khán giả quan tâm.
Mỗi số, khách mời sẽ có dịp tiết lộ với khán giả những góc khuất trong cuộc sống và sự nghiệp, những bí mật lần đầu thổ lộ hay bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề thời sự "nóng hổi".
Thông qua cuộc trò chuyện, người hâm mộ cũng sẽ có cái nhìn khác hơn về nghệ sĩ, đặc biệt là với những câu hỏi "xoáy", những thử thách thú vị do chương trình đặt ra.
"Showbiz 8" sẽ được phát trên Dantri.com.vn, fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.