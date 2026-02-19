"Mỹ nhân dancesport" Hoàng Mỹ An đón Tết trong biệt thự mới 1.000m2

Căn biệt thự tọa lạc tại phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM), gây ấn tượng với phong cách tối giản, sang trọng. Nội thất và không gian bên trong được phủ bởi các gam màu trung tính như trắng, kem, be…

Cận Tết, nữ ca sĩ tự tay chọn hoa, chọn chậu và trang trí từng góc nhỏ trong nhà. Với cô, Tết phải hiện diện ở khắp nơi, vì vậy mỗi không gian lại được điểm xuyết bằng những loài hoa khác nhau, mang sắc xuân lan tỏa toàn bộ căn biệt thự.

Hoàng Mỹ An còn tự tập cắm hoa, trang trí mâm ngũ quả. Những bình hoa tươi và mâm trái cây đầy màu sắc giúp ngôi nhà thêm rực rỡ, mang đúng tinh thần Tết truyền thống.

Những ngày đầu năm mới, đại gia đình Hoàng Mỹ An quây quần tại nhà mới. Chính vì thế, cô chủ động tính toán các góc chụp hình và sắp xếp nhiều khu vực check-in để lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy.

Mỗi tầng trong căn biệt thự được thiết kế với chức năng riêng, vì vậy nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết để chăm chút từng không gian.

Hoàng Mỹ An đặc biệt yêu thích khu vực sân vườn phía sau. Cô tự tay chọn từng cây xanh, chỉnh từng chiếc đèn để tạo nên không gian thư giãn đúng với mong muốn.

Ngôi nhà mới không chỉ là nơi sinh hoạt gia đình mà còn là không gian dành cho nghệ thuật. Tại đây, Hoàng Mỹ An bố trí phòng thu âm, studio chụp ảnh, phòng tập nhảy và các khu vực quay phim, livestream... nơi những người yêu nghệ thuật có thể gặp gỡ, giao lưu và sáng tạo.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thật sự tôi đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nội thất và vật liệu xây dựng để hiện thực hóa những ý tưởng của mình. Dù mệt nhưng thành quả khiến tôi rất hài lòng và thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra".

Chia sẻ về cảm xúc khi lần đầu đón Tết ở nhà mới, Hoàng Mỹ An không giấu được sự háo hức. Cô cho biết: "Sau nhiều năm học tập tại Mỹ, đây là lần hiếm hoi tôi được tự tay dọn dẹp, mua sắm, trang trí Tết và quây quần bên đại gia đình. Đây thật sự là một cái Tết trọn vẹn và đầy ý nghĩa".

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, ở TPHCM. Cô từng đạt một số thành tích như vô địch dancesport giải Quốc tế mở rộng 2010, Huy chương vàng giải Vô địch trẻ quốc gia, Á quân cuộc thi "Thử thách cùng bước nhảy" năm 2013... Sở hữu gương mặt khả ái, thân hình mảnh mai, quyến rũ, Hoàng Mỹ An được mệnh danh là "mỹ nhân dancesport". Sau khi tốt nghiệp đại học tại Mỹ, Hoàng Mỹ An về nước phát triển sự nghiệp. Năm 2023, cô tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ, hóa thân thành nhân vật Bạch Khổng Tước. Dù rời cuộc chơi sớm, nữ ca sĩ vẫn để lại dấu ấn khi thể hiện ca khúc Bức thư cuối gửi anh.

Ảnh: Nhân vật cung cấp