Nhan sắc nữ chính 18 tuổi từng gây tranh cãi khi đóng phim Tết Trường Giang

Đảm nhận vai nữ chính trong Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Đoàn Minh Anh (SN 2008) nhanh chóng trở thành gương mặt được khán giả chú ý trong mùa phim Tết năm nay. Ở tuổi 18, nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1,75m cùng gương mặt sáng, gây thiện cảm nhờ nét diễn tự nhiên và hình ảnh trong trẻo đúng lứa tuổi.

Trong phim, Minh Anh vào vai con gái của nhân vật do Trường Giang thủ vai. Nhân vật của cô mang tinh thần tươi mới, hồn nhiên nhưng cũng ẩn chứa những bất đồng, khoảng cách thế hệ với người cha.

Trường Giang từng tiết lộ, sát ngày bấm máy anh vẫn chưa tìm được nữ chính phù hợp. Qua lời giới thiệu, Minh Anh được mời thử vai và nhanh chóng thuyết phục ê-kíp nhờ sự tự nhiên, đúng độ tuổi nhân vật.

Trong phim, Minh Anh đóng cặp cùng Anh Tú Atus, bạn diễn hơn cô 15 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình quảng bá, nữ diễn viên trẻ từng vấp phải tranh cãi khi đăng tải video hậu trường có những khoảnh khắc thân thiết quá mức với Anh Tú Atus, người đã có gia đình.

Trước phản ứng từ dư luận, Minh Anh lên tiếng xin lỗi khi đoạn clip gây hiểu lầm hoặc khiến khán giả không thoải mái, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa cô và Anh Tú Atus chỉ dừng ở mức anh em, đồng nghiệp.

Trước khi được chú ý với dự án phim Tết, Minh Anh từng ghi dấu ấn khi tham gia Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của đạo diễn Victor Vũ, ra mắt tháng 4/2025. Khi đó cô mới 17 tuổi và lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng diễn viên sinh năm 2008 vẫn tạo thiện cảm nhờ lối diễn mộc mạc, biểu cảm tự nhiên.

Vai điện ảnh đầu tay đã giúp Minh Anh được chú ý và có thêm nhiều cơ hội mới trong nghề. Cô cho biết, sau thành công ban đầu, mình nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án phim khác, với những vai diễn quan trọng hơn.

Dù vậy, nữ diễn viên vẫn ưu tiên việc học. Hiện cô theo học tại Phân hiệu Văn hóa, Nhạc viện TPHCM.

Với chiều cao nổi bật, cô nhiều lần được động viên thi hoa hậu. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết hiện tại muốn tập trung cho việc học và diễn xuất. "Nếu có cơ hội phù hợp, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ thử sức", cô nói.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, Minh Anh chia sẻ, cô bắt đầu nuôi dưỡng đam mê diễn xuất từ năm 7 tuổi. Tuy nhiên, vì muốn tập trung cho việc học, cô chỉ tham gia quảng cáo, làm mẫu ảnh và đảm nhận một số vai nhỏ trước khi có cơ hội bứt phá ở điện ảnh.

Lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế bình thường, Minh Anh sớm học cách tự lập. Mẹ cô là phụ nữ đơn thân, làm công việc văn phòng để nuôi hai con gái. Khi chị gái học đại học, gánh nặng tài chính càng đè nặng lên vai mẹ.

"Tôi không được nuông chiều từ bé. Mẹ không bao bọc mà để hai chị em tự trải nghiệm, tự va chạm. Nhờ vậy tôi rèn được tính tự lập và biết nhìn nhận vấn đề chín chắn hơn", cô chia sẻ.

Dù đã có thu nhập riêng từ nghệ thuật, Minh Anh nói cô vẫn để mẹ quản lý tài chính vì chưa đủ tự tin để tự giữ tiền. Hiện tại, cô chỉ mong muốn có thời gian sẽ học hỏi thêm các kỹ năng để phát triển lâu dài trong nghệ thuật.

