"Thỏ ơi" của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phim Việt

Trưa 19/2 (tức mùng 3 Tết), phim Thỏ ơi đạt doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 2,5 ngày ra rạp, bán được 1.250.000 vé. Với thành tích này, Thỏ ơi vượt qua Bộ tứ báo thủ (nhanh hơn 3 tiếng đồng hồ) để trở thành phim Việt cán mốc trăm tỷ nhanh nhất mọi thời đại.

Đạo diễn Trấn Thành bày tỏ niềm vui khi Thỏ ơi tiếp tục lập kỷ lục mới. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Biết ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn 1.250.000 khán giả đã đến với Thỏ ơi".

Ca sĩ Văn Mai Hương và LyLy đóng chính phim "Thỏ ơi" (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo số liệu của Box Office Vietnam, từ khi ra rạp, Thỏ ơi liên tục duy trì vị thế áp đảo phòng vé. Tính đến 14h ngày 19/2, bộ phim thu về 104 tỷ đồng, bỏ xa các phim như: Nhà ba tôi một phòng (34 tỷ đồng), Báu vật trời cho (18 tỷ đồng), Mùi phở (13 tỷ đồng).

Riêng ngày 19/2, phim của Trấn Thành hiện có 4.522 suất chiếu, bán 253.456 vé, thu về 25 tỷ đồng.

Trấn Thành và dàn diễn viên trong buổi ra mắt phim ở Hà Nội hôm 14/2 (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nhiều khán giả và giới chuyên môn nhận xét, khoảng cách chênh lệch giữa doanh thu, suất chiếu Thỏ ơi và các đối thủ của đường đua phim Tết phản ánh chính xác hiệu ứng truyền thông, sức hút của mỗi tác phẩm.

Những ngày qua, Thỏ ơi được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, nhận về nhiều quan điểm trái chiều về nội dung phim, khả năng diễn xuất của dàn diễn viên.

Một số ý kiến cho rằng Thỏ ơi mang màu sắc hiện đại, là phim tốt về chuyên môn, kịch bản hấp dẫn, có màu sắc khác lạ so với những phim trước đó của đạo diễn Trấn Thành. Tuy nhiên cũng có những quan điểm nhận xét tác phẩm có nội dung không phù hợp với không khí Tết, diễn xuất của dàn ca sĩ, rapper dừng ở mức tròn vai, thiếu chiều sâu, thoại phim ồn ào.

Mặc dù có những ý kiến khác nhau về chất lượng Thỏ ơi, nhiều người cho rằng bộ phim dẫn đầu phòng vé nhờ khai thác lát cắt tâm lý, các mối quan hệ hôn nhân, tình yêu phù hợp giới trẻ, có nhiều clip, câu thoại gây sốt mạng.

Trấn Thành và Pháo trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Phương Quyên).

Trong một buổi chia sẻ cùng truyền thông, đạo diễn Trấn Thành cho biết, sau nhiều năm làm phim tâm lý gia đình, lần này anh muốn thử thách ở những nội dung kịch tính hơn, chọn những diễn viên mới mẻ hơn, chấp nhận đào tạo họ từ đầu khi thực hiện Thỏ ơi.

"Tôi chơi một ván bài khi làm việc cùng những bạn trẻ. Pháo mới 23 tuổi, Vĩnh Đam 22 tuổi. Ngày xưa năm tôi 22 tuổi, tôi chắc chắn không diễn được như các bạn ấy. Giới trẻ bây giờ thông minh, nhiều trải nghiệm, họ giúp tôi có thêm năng lượng, cảm hứng. Tôi cũng vui khi được tiếp thêm lửa nghề cho họ", Trấn Thành nói.