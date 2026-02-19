Vụ điều xe chặn đầu đuôi ô tô: Nghĩ mình có tiền nên là "bố" trong ngõ

Ngày 18/2 (mùng 2 Tết), mạng xã hội lan truyền bài viết kèm video phản ánh việc một gia đình đi chúc tết bị chặn xe giữa ngõ tại đường Quang Lĩnh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo anh P.A.T. (SN 1997, quê Hà Tĩnh), khoảng 10h20 cùng ngày, anh cùng người thân đến chúc tết họ hàng. Khi rẽ vào ngõ 71 đường Quang Lĩnh, anh phát hiện ô tô Toyota màu trắng đỗ chiếm quá nửa mặt đường, khiến xe không thể tiếp tục di chuyển.

Anh T. cho biết đã xuống xe tìm cách liên hệ chủ phương tiện nhưng không được nên bấm còi báo hiệu. Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen xuất hiện và nhận là chủ xe.

Chiếc xe màu đen của anh T. không thể di chuyển vì gặp phương tiện đỗ giữa ngõ nhỏ (Ảnh: Văn Nguyễn).

Theo phản ánh, khi được đề nghị di chuyển xe gọn vào lề để các phương tiện khác đi qua do ngõ nhỏ, người này cho rằng khu vực trên được phép đỗ xe, đồng thời buông lời thách thức "ai cẩu được cứ cẩu" và khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Chưa dừng lại, ít phút sau, người đàn ông tiếp tục điều khiển thêm một xe Ford đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp hai đầu, không thể tiến hoặc lùi. Sau đó, người này khóa cửa và rời đi. Trước tình huống này, anh T. buộc phải liên hệ cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Trần Phú đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận và xử lý. Theo nội dung video được chia sẻ, dù lực lượng chức năng tuyên truyền và đề nghị di chuyển xe, người đàn ông vẫn không hợp tác, cho rằng "phạt 100 triệu đồng cũng không sao".

Theo dõi vụ việc trên báo Dân trí, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc trước hành vi cố tình "khóa đầu, khóa đuôi" xe khiến chủ phương tiện không thể di chuyển.

Bạn đọc Ngân Thảo cho rằng có những người "tỏ ra như cấp trên", trong khi cán bộ, lực lượng chức năng lại ứng xử tế nhị, nhẹ nhàng hơn.

Bạn đọc Dương Thắng nêu thực tế số lượng ô tô ngày càng nhiều trong khi hạ tầng không theo kịp, vì vậy việc dừng đỗ cần lưu ý đến người khác. "Mình nhường nhau có ý thức không làm mình mất uy tín hay nhục mạ, nhưng chắc chắn có sự nể phục ở người khác", bạn đọc này bình luận.

Tài khoản Chiến Rock nhận xét việc đỗ xe chiếm nửa mét cách lề như trong video thể hiện cách hành xử kiểu "mình có tiền nên là bố" trong ngõ.

Trong khi đó, bạn đọc Toàn Phạm cho rằng đỗ xe cản trở giao thông nhưng không hợp tác di dời, còn viện lý do "không cấm thì có quyền đậu" là biểu hiện của sự thiếu văn hóa.

"Đường không của riêng ai, không có biển cấm nhưng cần hành xử hài hòa. Chỉ khi nào nhà chúng ta bị xe khác đỗ chắn cửa, ta mới hiểu được nỗi lòng chủ nhà lúc chúng ta đỗ xe", bạn đọc Sơn Nguyễn viết.

Tài khoản Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ sự hoài nghi về hướng xử lý vụ việc, cho rằng cần chờ thêm thời gian để theo dõi kết quả.

"Thấy người đàn ông nói quen biết hết công an khu vực. Phải đợi vài hôm nữa xem xử lý như thế nào chứ mấy hôm nguội nguội lại hoà giải xin lỗi thì hài hước", bạn đọc đưa ra góc nhìn.

Tài khoản ScenicCorgi3481 viết: "Sau khi theo dõi sự việc, những người "trong ngành" quen biết với chủ xe có lẽ cũng phải hủy kết bạn, không thì mang tiếng lắm".

Tài khoản có nickname Thích là Nhích bình luận: "Nghĩ có tiền nên ngông nghênh, coi thường người khác và pháp luật. Nếu vụ việc không được xử lý nghiêm chẳng khác nào phát ngôn "bạn tao toàn công an" là đúng. Nhưng tôi tin cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm tội gây rối trật tự công cộng và việc lợi dụng hình ảnh công an nhân dân".